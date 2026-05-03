Messi, sobre Colapinto: “Teníamos ganas de saludarlo a Franco”

Messi, que aprovechó su estadía en Estados Unidos para acercarse al circuito, vivió la jornada con entusiasmo y curiosidad. No fue una visita protocolar. Fue, según sus propias palabras, una experiencia nueva. “Estoy muy bien. Disfrutando con la familia, con los chicos, viviendo esta experiencia por primera vez”, contó el rosarino, que recorrió el paddock junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.