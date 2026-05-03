Messi posó con los pilotos de Mercedes y se subió a un monoplaza

Resumen para apurados
- Lionel Messi visitó el Gran Premio de Miami de F1, donde posó con los pilotos de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, y se subió a un monoplaza de la escudería alemana.
- Acompañado por su familia, el capitán del Inter Miami recorrió el paddock y se sentó en un coche de carreras en una jornada que también contó con la presencia de Franco Colapinto.
- El encuentro refuerza el vínculo entre el fútbol y la F1 en EE.UU., consolidando a Messi como figura central de eventos globales y potenciando el marketing del deporte motor.
Hay imágenes que sintetizan todo en un instante. Lionel Messi, rodeado de ingenieros, cascos y fibra de carbono, posando junto a dos pilotos de Fórmula 1 y sonriendo como un fan más. En el Gran Premio de Miami, el rosarino cruzó definitivamente de vereda: se metió en el mundo del automovilismo y dejó una postal que recorrió el planeta.
El capitán de la Selección y figura del Inter Miami fue uno de los invitados de lujo en el paddock y tuvo un encuentro especial con los representantes de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Allí posó junto a George Russell y el joven Kimi Antonelli, dos de las caras actuales del equipo alemán.
La imagen, que rápidamente se viralizó, mostró a Messi distendido, en un rol poco habitual, compartiendo escena con protagonistas de otra disciplina. No fue un saludo más: fue un gesto que reflejó la conexión entre dos mundos que comparten impacto global.
Pero la experiencia no terminó ahí. Messi fue más allá del simple recorrido y se dio un gusto que pocos pueden contar: se subió a un monoplaza de Mercedes. La escena, cargada de simbolismo, lo mostró dentro de una de las máquinas más sofisticadas del deporte motor, en un contacto directo con la esencia de la Fórmula 1.
El momento tuvo un condimento familiar que no pasó desapercibido. Antonela Roccuzzo acompañó al futbolista junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes llegaron al circuito con camisetas de Mercedes, dejando en claro su simpatía por la escudería. Ese detalle terminó de completar la escena: Messi no solo se acercó al equipo, sino que su familia también se mostró alineada con los colores plateados.
La visita se dio en el marco del Gran Premio de Miami, donde también dijo presente Franco Colapinto. El joven de 22 años, integrante de Alpine F1 Team, continúa su proceso de adaptación en la categoría y largará desde la octava posición en la tercera final de la temporada 2026.
Para Colapinto, la presencia de Messi sumó un plus emocional en un fin de semana clave. Para Messi, en cambio, fue una oportunidad de vivir desde adentro un espectáculo distinto, lejos del fútbol pero con la misma intensidad.
Así, entre fotos, recorridas y experiencias únicas, el capitán argentino sumó una nueva postal a su colección: la de un día en la Fórmula 1, compartiendo con figuras de Mercedes, subido a un monoplaza y acompañado por una familia que ya eligió equipo. Porque incluso fuera de la cancha, Messi sigue siendo el centro de la escena.