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Messi dijo presente en Miami para ver a Colapinto y se metió en el mundo de la Fórmula 1

El capitán argentino asistió al Gran Premio junto a su familia, recorrió el paddock, se subió a un Mercedes y vivió de cerca la previa de la carrera donde Franco Colapinto largará octavo.

Messi llegó al GP de Miami junto a su familia. Messi llegó al GP de Miami junto a su familia.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi y su familia visitaron el Gran Premio de Miami para apoyar al piloto argentino Franco Colapinto, quien largará octavo en la carrera de Fórmula 1.
  • Tras una derrota del Inter Miami, el capitán recorrió el paddock y se subió a un Mercedes en la previa de la competencia, marcando un cruce histórico entre fútbol y automovilismo.
  • El encuentro potencia la visibilidad de Colapinto en la F1 y consolida la presencia de figuras argentinas en la élite del deporte mundial, generando un gran impacto mediático.
Resumen generado con IA

La escena tuvo algo de cruce de mundos. De esos momentos que parecen improbables hasta que suceden. Lionel Messi, el mejor futbolista del planeta, cambió por un rato el césped por el asfalto y dijo presente en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 para ver en acción a Franco Colapinto.

El capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami llegó al Autódromo Internacional de Miami acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Los chicos, fanáticos del automovilismo en esta nueva etapa, se mostraron con camisetas de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, uno de los equipos más emblemáticos de la categoría.

Messi no fue un espectador más. Recorrió el paddock, saludó a pilotos y miembros de los equipos y hasta se dio un gusto especial: se subió a un monoplaza de Mercedes de Kimi Antonelli, en una postal que rápidamente se volvió viral. El rosarino se movió con naturalidad en un ambiente ajeno a su rutina, pero que lo recibió como a una estrella más del show global que es la Fórmula 1.

La presencia del “10” se dio en la previa de una jornada importante para Colapinto, que continúa dando pasos firmes en su primera temporada completa en la máxima categoría. El piloto de 22 años, que integra la escudería Alpine F1 Team, largará desde la octava posición en la tercera final del calendario 2026, una ubicación que alimenta la ilusión de meterse en la pelea por los puntos grandes.

"Estoy disfrutando esta experiencia con la familia. Vine a saludar a Franco", dijo frente a las cámaras.

Para el argentino, no fue un fin de semana más. Tener a Messi en el circuito sumó un condimento emocional extra, en medio de un proceso de adaptación que lo tiene como uno de los nombres a seguir dentro de la nueva generación de pilotos.

El "Clásico del Sol"

Claro que la jornada tuvo un contraste inevitable para el capitán de la “Albiceleste”. Es que su visita al circuito llegó después de una noche intensa en la MLS. Con gol y asistencia incluidos, el Inter Miami parecía encaminar un triunfo cómodo en el clásico frente a Orlando City: ganaba 3-0 en su casa. Sin embargo, el partido dio un giro inesperado.

Otro argentino, Martín Ojeda, se transformó en protagonista absoluto. Con un triplete, lideró la remontada de Orlando y selló el 4-3 final que dejó sin nada al equipo de Messi. De una fiesta a una frustración en cuestión de minutos.

Así, entre la bronca futbolera y la adrenalina del automovilismo, Messi vivió una jornada distinta en Miami. Una en la que cambió el rol de protagonista por el de espectador, pero sin perder centralidad. Porque incluso lejos de la pelota, su presencia sigue marcando escena. Y esta vez, en el mundo de la Fórmula 1, también.

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