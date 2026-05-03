Messi dijo presente en Miami para ver a Colapinto y se metió en el mundo de la Fórmula 1

Messi no fue un espectador más. Recorrió el paddock, saludó a pilotos y miembros de los equipos y hasta se dio un gusto especial: se subió a un monoplaza de Mercedes de Kimi Antonelli, en una postal que rápidamente se volvió viral. El rosarino se movió con naturalidad en un ambiente ajeno a su rutina, pero que lo recibió como a una estrella más del show global que es la Fórmula 1.