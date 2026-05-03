¿Quién es Martín Ojeda, el argentino que arruinó la fiesta de Messi en el "Clásico del Sol"?

Resumen para apurados
- El argentino Martín Ojeda anotó un hat-trick para la remontada 4-3 de Orlando City ante el Inter Miami de Messi en el Clásico del Sol, disputado recientemente en Miami.
- Tras un paso irregular por Racing y Huracán, Ojeda brilló en Godoy Cruz antes de irse a la MLS. Orlando perdía 3-0 y logró darlo vuelta con tres tantos del volante entrerriano.
- La victoria saca a Orlando City del fondo y lo acerca a los playoffs. Ojeda se consolida como figura en EE.UU. tras opacar al equipo de Lionel Messi en un partido determinante.
Nadie lo tenía en el radar inmediato. O, al menos, no con este nivel de impacto. Pero Martín Ojeda irrumpió en el Clásico del Sol con una actuación consagratoria: tres goles para liderar la remontada de Orlando City frente a Inter Miami y arruinarle la fiesta a Lionel Messi.
El equipo de Miami parecía encaminar una noche ideal. En su estadio, con ventaja 3-0 y dominio del partido, todo indicaba que sería una celebración sin sobresaltos. Sin embargo, Orlando reaccionó con contundencia y terminó firmando un 4-3 inesperado, con Ojeda como gran protagonista y un tanto de Tyrese Spicer para completar la remontada.
Para muchos, el nombre de Ojeda puede sonar lejano. En Argentina, su figura quedó algo relegada tras su salida al exterior. Pero en Estados Unidos, el extremo nacido en Gualeguaychú se transformó en un jugador clave para Orlando City.
Su recorrido comenzó en Ferro, donde dio sus primeros pasos como profesional. Luego pasó por Racing, aunque sin demasiado protagonismo: jugó apenas 18 partidos y no convirtió goles. Ese período incluyó la obtención de su único título hasta el momento, el campeonato argentino de 2019.
Sin lugar en Avellaneda, su carrera continuó a préstamo en Huracán, donde tampoco logró asentarse: disputó 12 encuentros y marcó un solo gol. Parecía un recorrido irregular, sin terminar de despegar.
Pero el quiebre llegó en Godoy Cruz. En Mendoza encontró continuidad, confianza y su mejor versión. Jugó 97 partidos y convirtió 32 goles, números que lo posicionaron como uno de los extremos más determinantes del fútbol argentino en ese momento.
Ese rendimiento fue el trampolín hacia la Major League Soccer. En 2023, Orlando City apostó por él y Ojeda respondió. Desde su llegada, acumula 35 goles en 135 partidos, consolidándose como una de las piezas más importantes del equipo.
El hat-trick ante Inter Miami no solo confirma ese crecimiento, sino que lo instala nuevamente en el centro de la escena. Porque no fue en cualquier partido: fue en el clásico, contra el equipo de Messi y en un contexto adverso, con su equipo tres goles abajo.
Además, la victoria tuvo impacto en la tabla. Orlando City salió del fondo de la MLS y alcanzó los 10 puntos, quedando a solo tres de la zona de clasificación a los playoffs. Un envión clave en una temporada que venía complicada.
Ojeda no solo fue el héroe de la noche. También fue el reflejo de una carrera que encontró su lugar lejos del foco principal. De promesa irregular en Argentina a referente en Estados Unidos. Y, en una noche inesperada, el argentino que le arruinó la fiesta a Messi.