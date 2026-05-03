El tucumano Domingo Miotti jugará la final de la Challenge Cup con Montpellier

Para Miotti, la clasificación tiene un valor especial. No solo por lo colectivo, sino también por su aporte en un momento determinante. En un partido trabado, de detalles, su asistencia fue decisiva para destrabar el resultado. Ahora, el tucumano tendrá la chance de ir por el título cuando Montpellier enfrente a Ulster en Bilbao. Será una nueva final para un jugador que sigue sumando capítulos importantes en el rugby europeo y que, una vez más, estará en el centro de la escena.