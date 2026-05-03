El tucumano Domingo Miotti jugará la final de la Challenge Cup con Montpellier

Resumen para apurados
- El apertura tucumano Domingo Miotti clasificó a la final de la Challenge Cup con Montpellier tras vencer 18-12 a Dragons RFC este fin de semana en un ajustado encuentro en Francia.
- Miotti fue determinante al asistir el try que selló la victoria. El equipo francés busca su tercer trofeo en la competencia tras sus consagraciones previas en 2016 y 2021.
- Montpellier enfrentará a Ulster el 22 de mayo en Bilbao. El triunfo ratifica el gran presente del tucumano en el rugby europeo y su rol clave en la estructura del equipo galo.
Domingo Miotti tendrá una nueva oportunidad en el rugby europeo. El apertura tucumano jugará la final de la Challenge Cup con Montpellier, que este fin de semana venció 18-12 a Dragons RFC en un partido mucho más cerrado de lo esperado y selló su clasificación al duelo decisivo que se disputará en Bilbao el próximo 22 de mayo.
El conjunto francés, que busca su tercer título en el certamen tras las consagraciones de 2016 y 2021, tuvo que trabajar más de la cuenta para superar a un rival que nunca dejó de competir. Y en ese contexto, la participación de Miotti terminó siendo determinante.
Desde el inicio, Dragons sorprendió con una postura ambiciosa. Presionó alto, incomodó en la salida y generó situaciones que pusieron en aprietos a la defensa local, aunque sin poder capitalizarlas. Montpellier, por su parte, fue de menor a mayor. Con el correr de los minutos empezó a imponer su potencia física y su dominio territorial, dos de sus principales argumentos.
El primer golpe llegó a través del pie de Vincent, que abrió el marcador con un penal. A partir de ahí, el equipo francés comenzó a acomodarse en el partido. La diferencia se amplió tras una acción individual de Duguid, que terminó en try luego de una revisión que había anulado previamente una infracción favorable al local. Vincent sumó la conversión y estiró la ventaja a 10 puntos.
Pero el partido estaba lejos de resolverse. Un error bajo presión de Banks le dio vida a Dragons, que aprovechó la oportunidad para apoyar un try clave y mantenerse en juego. Así, el primer tiempo se cerró con un 13-5 que reflejaba la superioridad de Montpellier, pero también la resistencia del equipo galés.
El complemento fue aún más tenso. Montpellier intentó acelerar, pero se encontró con una defensa ordenada y firme. La falta de precisión y una leve caída en la intensidad le dieron aire a Dragons, que comenzó a crecer en confianza y a disputar cada pelota con mayor agresividad.
El partido se volvió friccionado, cortado, con muchos duelos físicos. La tarjeta amarilla a Abuladze complicó al equipo francés, que tuvo que sostenerse durante varios minutos con un hombre menos. En ese tramo, la figura de Miotti empezó a tomar protagonismo.
Porque en un contexto desordenado, donde el partido pedía claridad, el tucumano apareció con una intervención clave. Tras una jugada sucia, leyó rápido el espacio y asistió a Bernadet, que encontró el hueco para apoyar el try que terminó siendo decisivo. Ese movimiento rompió el equilibrio y llevó el marcador a 18-5.
No fue un detalle menor. Fue, en definitiva, la acción que inclinó el partido.
Dragons no se rindió. Aprovechó el desgaste físico de Montpellier y volvió a meterse en partido con un try de Owen, que dejó el marcador 18-12 y abrió un cierre cargado de incertidumbre. Los últimos minutos se jugaron con máxima tensión, con el equipo galés instalado en campo rival y buscando el golpe final.
Sin embargo, Montpellier se mantuvo firme. Defendió con orden, sostuvo la presión y logró cerrar el partido para asegurar su lugar en la final.
Para Miotti, la clasificación tiene un valor especial. No solo por lo colectivo, sino también por su aporte en un momento determinante. En un partido trabado, de detalles, su asistencia fue decisiva para destrabar el resultado. Ahora, el tucumano tendrá la chance de ir por el título cuando Montpellier enfrente a Ulster en Bilbao. Será una nueva final para un jugador que sigue sumando capítulos importantes en el rugby europeo y que, una vez más, estará en el centro de la escena.