Histórico: Los Pumitas vencieron por primera vez a Nueva Zelanda en el M-20 y se ilusionan en el Rugby Championship

Resumen para apurados
- Los Pumitas vencieron 25-17 a Nueva Zelanda en el Rugby Championship M-20, logrando sus primeros puntos tras la derrota inicial ante Sudáfrica con tries de Serpa, Avaca y Miranda.
- Tras caer ante Sudáfrica, el equipo mostró solidez física y eficacia. El dominio en el scrum y los tries claves de Serpa y Avaca permitieron controlar el ritmo frente a los Baby Blacks.
- Esta histórica victoria reafirma el carácter competitivo de Los Pumitas y los posiciona con chances en el torneo, destacando el gran nivel del recambio generacional del rugby local.
Argentina encontró respuestas en el momento justo. Después de la caída frente a Sudáfrica, Los Pumitas construyeron una victoria sólida y trabajada para imponerse 25-17 sobre Nueva Zelanda en el Rugby Championship M-20, siendo la primera vez que vencen a este rival dentro de esta categoría. Fue un partido en el que el equipo argentino supo combinar carácter, disciplina y eficacia para sumar sus primeros cuatro puntos en el torneo. El próximo compromiso para Los Pumitas será el sábado 9 de mayo, cuando desde las 9 enfrenten a Australia.
Desde el arranque, el equipo mostró otra determinación. Con el tucumano Simón Pfister y el salteño Pedro Coll como titulares -ambos jugadores de Tarucas-, Argentina se plantó con firmeza en el contacto y empezó a inclinar la cancha. A los 15 minutos llegó la primera gran acción: el medioscrum Juan Preumayr rompió la defensa con una maniobra individual y dejó a Federico Serpa de cara al ingoal. El apertura no falló y apoyó el try para el 5-0.
Vale mencionar que el apertura mendocino dejó su huella en Tucumán: Serpa venía de ser figura en el Veco Villegas, donde había definido el título para Los Tordos con un penal decisivo.
El propio Serpa amplió la ventaja a los 24 minutos con un penal que puso el 8-0, consolidando un inicio convincente. Sin embargo, Nueva Zelanda reaccionó a los 32’: Haki Wiseman encontró un espacio en la defensa argentina y apoyó el try, que luego fue convertido por Cohen Norrie para dejar el marcador 8-7.
ð¦ð·ðð¼ Â¡TRYAZO MADE IN LOS TORDOS PARA ARRANCAR!— ScrumRugby (@ScrumESPN) May 3, 2026
â¹ï¸ Federico Serpa aprovechÃ³ muy bien el ciego para abrir el marcador, a favor de Pumitas, frente a Nueva Zelanda.
â MirÃ¡ el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/9LCsogwr9J
En ese momento, cuando el partido amagaba con cambiar de rumbo, apareció uno de los aspectos clave de la tarde: el dominio del pack argentino. A los 36’, la presión constante y la superioridad en el scrum derivaron en un try penal a favor de Los Pumitas. La jugada no solo sumó puntos (15-7), sino que además expuso la indisciplina neozelandesa, que sufrió la amonestación de Ethan Webber. Fue el reflejo de un equipo que ganó la batalla física.
ð¦ð·ðð¼ Â¡TRY PENAL ARGENTINO!— ScrumRugby (@ScrumESPN) May 3, 2026
â¹ï¸ Gran trabajo del pack celeste y blanco en ataque para forzar los siete puntos a favor, frente a Nueva Zelanda.
â MirÃ¡ el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/H6Qw6xC8Pu
Antes del descanso, Nueva Zelanda volvió a acercarse: a los 39’, JD Van Der Westhuizen apareció por la punta izquierda y apoyó un nuevo try para dejar el parcial 15-12.
En el complemento, Argentina mantuvo el control del juego. A los 55’, Luciano Avaca protagonizó una de las jugadas más determinantes del partido: le robó la pelota a Oliver Guerin y, tras una corrida notable, apoyó sobre la punta izquierda para estirar la ventaja a 20-12. Fue un golpe de oportunismo y decisión.
â¡ð¦ð· Â¡QUÃ TRYAZO HICISTE, LUCIANO!— ScrumRugby (@ScrumESPN) May 3, 2026
â¹ï¸ Avaca interceptÃ³ y volÃ³ sÃ³lo al ingoal neozelandÃ©s para apoyar una nueva conquista argentina.
â MirÃ¡ el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/2pBPxZU2XL
El ingreso de Benjamín Farías Cerioni en el segundo tiempo reforzó el trabajo del pack, que nunca dejó de marcar el ritmo del encuentro. Y a los 70’, llegó el try que empezó a liquidar la historia: Ramón Fernández Miranda apoyó para el 25-12, aprovechando el desgaste rival.
ð¥ Â¡UN TRY A PURO JUEGO DE PUMITAS!— ScrumRugby (@ScrumESPN) May 3, 2026
ðð¼ RamÃ³n FernÃ¡ndez Miranda apareciÃ³ por la derecha, y tras una gran jugada colectiva, apoyÃ³ frente a Nueva Zelanda.
â MirÃ¡ el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/bYFkSbIaRA
Nueva Zelanda tuvo una última reacción a los 73’, cuando Finn McLeod apoyó por la punta izquierda para el 25-17 definitivo. Pero ya no había margen para cambiar la historia.
Argentina hizo un partido completo. Supo golpear en los momentos justos, fue eficaz con el pie a través de Serpa y dominó adelante para condicionar a su rival. Más que una victoria, fue una muestra de carácter y una señal clara de que este equipo está para competir.