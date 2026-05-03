Histórico: Los Pumitas vencieron por primera vez a Nueva Zelanda en el M-20 y se ilusionan en el Rugby Championship

Argentina encontró respuestas en el momento justo. Después de la caída frente a Sudáfrica, Los Pumitas construyeron una victoria sólida y trabajada para imponerse 25-17 sobre Nueva Zelanda en el Rugby Championship M-20, siendo la primera vez que vencen a este rival dentro de esta categoría. Fue un partido en el que el equipo argentino supo combinar carácter, disciplina y eficacia para sumar sus primeros cuatro puntos en el torneo. El próximo compromiso para Los Pumitas será el sábado 9 de mayo, cuando desde las 9 enfrenten a Australia.