¿Qué necesita Tarucas para meterse en semifinales del Súper Rugby Américas?

La derrota frente a Dogos en Córdoba dejó algo más que un resultado adverso para Tarucas. Expuso un escenario incómodo: hoy, la franquicia del NOA está fuera de los puestos de clasificación a semifinales del Súper Rugby Américas y, lo que es más complejo, ya no depende exclusivamente de sí misma para volver a meterse en la pelea.