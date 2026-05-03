¿Qué necesita Tarucas para meterse en semifinales del Súper Rugby Américas?

Resumen para apurados
- Tarucas quedó fuera de zona de playoffs tras caer ante Dogos por el Súper Rugby Américas. Con 24 puntos, el equipo del NOA ya no depende de sí mismo para clasificar a semifinales.
- Tras la derrota, la franquicia tucumana se ubica quinta a ocho unidades de Selknam. Deberá afrontar un calendario exigente con cuatro fechas finales, incluyendo un duelo ante Pampas.
- Con un margen de error inexistente, Tarucas requiere un cierre de fase regular casi perfecto y derrotas de sus rivales directos para recuperar el cuarto puesto y entrar a las semis.
La derrota frente a Dogos en Córdoba dejó algo más que un resultado adverso para Tarucas. Expuso un escenario incómodo: hoy, la franquicia del NOA está fuera de los puestos de clasificación a semifinales del Súper Rugby Américas y, lo que es más complejo, ya no depende exclusivamente de sí misma para volver a meterse en la pelea.
Con 24 unidades y ubicado en la quinta posición, el equipo dirigido por Álvaro Galindo quedó a ocho puntos de Selknam, el último que hoy estaría clasificando. La distancia no es definitiva -quedan cuatro fechas por jugarse-, pero sí obliga a un cierre casi perfecto y a mirar de reojo otros resultados.
Un calendario exigente y con una parada clave
El camino de Tarucas no arranca sencillo. En la próxima fecha enfrentará a Pampas, uno de los rivales más duros del torneo. El equipo de Juan Manuel Leguizamón marcha segundo con 38 puntos y viene mostrando una regularidad que lo posiciona como candidato.
Para Tarucas, además, el desafío tiene un peso extra: nunca pudo vencer a Pampas desde que se sumó a la competencia. Ni de local ni de visitante. El antecedente más reciente es contundente: caída 43-22 en La Caldera del Parque, en un partido en el que el equipo tucumano sufrió especialmente para contener a los backs de Pampas.
Ese duelo aparece como un punto de quiebre. Un triunfo no solo permitiría recortar distancia directa con uno de los de arriba, sino también recuperar confianza en un tramo decisivo del campeonato. Una derrota, en cambio, podría dejarlo prácticamente sin margen.
Después del parate, la obligación de ganar
Tras ese cruce, el torneo tendrá un parate que servirá para reacomodar energías y ajustar detalles. Luego llegará un tramo en el que Tarucas, en los papeles, tiene la obligación de sumar.
Primero recibirá a Yacaré en Tucumán. Si bien el equipo paraguayo ya mostró que puede complicar -lo hizo en Corrientes, sobre todo en el segundo tiempo-, el contexto y la localía obligan a pensar en una victoria.
Después, el equipo del NOA visitará a Cobras en Brasil, otro partido en el que, por jerarquía y presente, debería imponerse. Y cerrará la fase regular frente a Capibaras, en un encuentro que podría ser decisivo si llega con chances de clasificación.
El problema es que incluso ganando esos tres partidos, Tarucas necesita algo más. Necesita que Selknam deje puntos en el camino.
Selknam, el rival a descontar
El equipo chileno es hoy el principal obstáculo. Con 32 unidades, ocupa el cuarto lugar y llega en alza. Sin embargo, su calendario ofrece oportunidades indirectas para Tarucas.
En la próxima fecha, Selknam recibirá a Dogos en Chile. Ahí aparece la primera “mano” que necesita el conjunto tucumano: una victoria de la franquicia cordobesa permitiría frenar la racha de los trasandinos y mantener la distancia a tiro.
Luego del parate, Selknam visitará a Capibaras en Rosario, un escenario complejo ante un rival que está tercero con 35 puntos y atraviesa un gran momento. Más adelante, deberá viajar a Buenos Aires para enfrentar a Pampas, otro desafío de máxima exigencia.
Recién en la última fecha tendrá, en teoría, un partido accesible frente a Cobras. Es decir, el calendario chileno incluye tres compromisos de alta dificultad, todos ante franquicias argentinas. Ahí está la ventana que Tarucas necesita aprovechar.
Peñarol, el otro actor en juego
Como si no fuera suficiente, la tabla también obliga a mirar hacia abajo. Peñarol, último campeón, está sexto con 22 puntos y todavía en carrera.
El equipo uruguayo tiene un calendario que mezcla oportunidades y riesgos. En la próxima fecha visitará a Cobras en Brasil, donde debería sumar. Luego recibirá a Dogos, en un duelo exigente, y más adelante viajará a Paraguay para enfrentar a Yacaré.
El cierre será ante Pampas, otro cruce complejo. En ese recorrido, enfrentará a dos franquicias argentinas, lo que puede generar cruces de puntos que terminen beneficiando -o complicando- a Tarucas.
La ecuación final
El panorama es claro: Tarucas necesita ganar al menos tres de los cuatro partidos que le quedan, con especial atención en el duelo frente a Pampas, y esperar resultados favorables en los encuentros de Selknam.
Hoy, los ocho puntos de diferencia equivalen, en términos prácticos, a dos partidos. No es una distancia imposible, pero sí exige una combinación de rendimiento propio y resultados ajenos.
El margen se achicó. La reacción ya no puede esperar. Porque en un torneo corto y competitivo como el Súper Rugby Américas, cada punto que se escapa pesa el doble. Y Tarucas ya no tiene demasiado para perder.