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"Te admiro": el conmovedor mensaje de Pampita y Benjamín Vicuña en el debut boxístico de su hijo mayor

El joven busca armar su propia carrera deportiva lejos de una carrera mediatica.

Te admiro: el conmovedor mensaje de Pampita y Benjamín Vicuña en el debut boxístico de su hijo mayor Benjamin Vicuña y su hijo mayor
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Bautista Vicuña, hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, debutó recientemente en el boxeo en Argentina para iniciar una carrera deportiva propia, con el apoyo presencial de sus padres.
  • Tras alejarse del streaming, el joven se enfocó en un entrenamiento intenso para participar en el torneo 'Párense de Manos'. Sus padres destacaron su esfuerzo y valentía en redes.
  • Este giro hacia el deporte marca una búsqueda de identidad profesional fuera del espectáculo tradicional. Expertos evalúan su técnica de cara a futuros desafíos en el cuadrilátero.
Resumen generado con IA

Bautista Vicuña decidió alejarse de su stream para enfocarse en el cuadrilátero. Su debut oficial en boxeo generó gran impacto entre sus seguidores digitales recientemente. El joven busca armar su propia carrera deportiva.

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La jornada contó con la presencia de Pampita y Benjamín Vicuña junto a las cuerdas. Ambos celebraron este nuevo camino elegido por su hijo mayor.

El respaldo de una familia unida

El actor chileno expresó su emoción mediante una fotografía afectuosa junto al boxeador novato. "Te admiro profundamente, @bauti.vicuna", manifestó Benjamín Vicuña con absoluta sinceridad. Esta dedicatoria resaltó el valor del esfuerzo personal frente a los desafíos físicos.

Por su lado, la modelo registró cada movimiento del combate desde una posición privilegiada. El deportista publicó videos de su preparación intensa comentando: "Un poco de lo que fue el treino de hoy. ¡Párense de manos, voy por vos!". Aquella publicación confirmó sus firmes intenciones de participar en el famoso torneo de streaming.

Expectativas en el mundo del streaming

La comunidad deportiva analiza detenidamente las habilidades técnicas mostradas por el hijo de Pampita. Algunos expertos comentan: "Es muy poco probable que lleven a un boxeador al Párense de Manos, excepto que el rival también lo sea. Pero es importante, confiamos en vos". Otros seguidores añaden frases alentadoras como: "No sos profesional, pero se nota que le metés. Hay experiencia sin duda".

Las rutinas de entrenamiento exigen el máximo rendimiento físico del joven aspirante bajo la mirada atenta de su instructor. La audiencia percibe un avance significativo y afirma: "Se te ve trabajando bien". El entusiasmo crece mientras los fanáticos desafían al resto de competidores diciendo: "Dale, a ver quién se la banca".

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