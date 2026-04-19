"Te admiro": el conmovedor mensaje de Pampita y Benjamín Vicuña en el debut boxístico de su hijo mayor

Expectativas en el mundo del streaming

La comunidad deportiva analiza detenidamente las habilidades técnicas mostradas por el hijo de Pampita. Algunos expertos comentan: "Es muy poco probable que lleven a un boxeador al Párense de Manos, excepto que el rival también lo sea. Pero es importante, confiamos en vos". Otros seguidores añaden frases alentadoras como: "No sos profesional, pero se nota que le metés. Hay experiencia sin duda".