Guía práctica: capturá la lluvia de meteoritos usando solo tu smartphone

Llurvia de meteoros
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Resumen para apurados
- Entusiastas podrán capturar la lluvia de meteoros Líridas con celulares el 22 de abril de 2026, aplicando ajustes técnicos para registrar este fenómeno astronómico mundial.
- El proceso requiere lentes de baja apertura, apps de larga exposición y desactivar el flash. Se recomienda evitar el zoom digital para mantener la nitidez en sesiones prolongadas.
- La tecnología móvil actual democratiza la astrofotografía, permitiendo que aficionados documenten eventos celestes y fomentando el interés masivo por la observación del universo.
Cada año, entre el 16 y el 26 de abril, el firmamento presenta uno de los eventos astronómicos más destacados: la lluvia de meteoros Líridas. Durante el 2026, este fenómeno llegará a su mayor intensidad en la noche del 22 de abril, momento en que entusiastas de todo el mundo intentarán inmortalizar el paso de los bólidos celestes.
A pesar de la creencia común de que se requiere equipo profesional, los teléfonos inteligentes modernos ofrecen herramientas capaces de registrar imágenes asombrosas. Mediante el uso de configuraciones específicas y algunos consejos técnicos, cualquier persona puede aprovechar la tecnología de su dispositivo para captar la belleza de este espectáculo nocturno.
- Priorizá la apertura de la lente: Seleccioná siempre el objetivo que posea el número f más bajo para garantizar una mayor entrada de luz al sensor. Esta elección permite que los meteoros y las estrellas luzcan mucho más brillantes; además, utilizá el modo nocturno de tu dispositivo para reforzar la sensibilidad de la captura.
- Instalá aplicaciones de larga exposición: Para registrar el rastro fugaz de las Líridas, conviene contar con herramientas que mantengan el obturador abierto por varios segundos. Aplicaciones como Night Camera o Slow Shutter Cam resultan ideales; utilizá estas opciones para obtener imágenes detalladas y rastros de luz que las funciones básicas no logran captar.
- Desactivá el flash y el HDR: El flash resulta totalmente inútil para fotografiar el cielo y suele arruinar la toma al iluminar objetos cercanos. Por otro lado, el HDR retrasa el tiempo de procesamiento de la cámara; evitá estas funciones para no perder el instante exacto en que el meteoro cruza el firmamento.
- Evitá el uso del zoom: El zoom digital degrada la calidad de la imagen de forma inmediata, mientras que el óptico suele reducir la capacidad de la lente para recoger luz. Lo más efectivo consiste en capturar la escena con la distancia focal estándar del sensor principal para conservar la mayor nitidez posible.
- Realizá capturas constantes: Debido a la naturaleza imprevisible de este fenómeno, tomar una gran cantidad de fotografías aumenta las posibilidades de éxito. Antes de comenzar, verificá que poseés suficiente espacio de almacenamiento y batería, ya que la sesión podría extenderse durante varias horas de la madrugada.
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