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Álbum virtual del Mundial 2026: los códigos que permiten desbloquear paquetes sin pagar

El álbum virtual de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se puede descargar gratis y suma cada vez más usuarios. Cuáles son los códigos promocionales activos para conseguir sobres extra y cómo canjearlos desde la aplicación oficial.

Mundial 2026: cómo usar los códigos promocionales para completar más rápido el álbum virtual Mundial 2026: cómo usar los códigos promocionales para completar más rápido el álbum virtual TN
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • FIFA y Panini lanzaron el álbum virtual del Mundial 2026. Los fanáticos ya pueden coleccionar figuritas gratis mediante códigos promocionales desde la aplicación móvil oficial.
  • Disponible en Android e iOS, la app permite canjear claves como 'ALBUMPANINI26' para obtener sobres extra. Incluye funciones de intercambio global y desafíos para los usuarios.
  • La digitalización del coleccionismo busca captar nuevas audiencias sin costo económico. Se espera que la interacción virtual crezca exponencialmente en la previa del torneo.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y los fanáticos del fútbol encontraron una nueva forma de vivir la previa: el álbum virtual oficial. La versión digital del clásico coleccionable empezó a ganar popularidad gracias a su acceso gratuito, los sobres diarios y las funciones interactivas que permiten intercambiar figuritas con usuarios de distintos países.

Álbum del Mundial: cómo obtener gratis un sobre de figuritas por día

Álbum del Mundial: cómo obtener gratis un sobre de figuritas por día

A diferencia del álbum físico tradicional, esta edición online permite completar la colección sin necesidad de gastar dinero. Además, incorpora códigos promocionales y desafíos dentro de la plataforma para obtener más paquetes y avanzar más rápido.

¿Cómo descargar el álbum virtual del Mundial 2026?

La aplicación oficial, llamada FIFA Panini Collection, se puede descargar gratis tanto en dispositivos Android como en iPhone.

Una vez instalada, los usuarios tienen la posibilidad de:

  • Crear una cuenta personal.
  • Ingresar como invitado.
  • Continuar colecciones anteriores vinculadas a Panini.

Los códigos promocionales para conseguir más sobres gratis

Uno de los principales atractivos del álbum virtual son los códigos promocionales que desbloquean paquetes adicionales. Actualmente, algunos de los códigos disponibles son:

  • ALBUMPANINI26
  • ALLTHEFEELS
  • COCACOLAFANS
  • FIFA2026PLAY
  • GIFTWC26PACK
  • PANINICOLLECT
  • PLAYWC26NOW
  • COKEPANINI26

Para activarlos, el procedimiento es sencillo:

  • Entrar a la aplicación del álbum virtual.
  • Buscar la opción “Código Promocional”.
  • Escribir el código o escanear un código QR.
  • Confirmar la acción.

    • Si el código sigue activo, el sistema mostrará una animación y agregará automáticamente el sobre a la cuenta del usuario.

    Además de los códigos públicos, también existen otros de uso único que suelen aparecer dentro de sobres físicos o en productos promocionales de marcas asociadas, como bebidas y snacks.

    La plataforma también permite conseguir figuritas mediante eventos especiales, promociones temporales y el intercambio con otros coleccionistas de todo el mundo, una función que se volvió una de las más utilizadas por los fanáticos del fútbol.

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