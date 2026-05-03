Álbum virtual del Mundial 2026: los códigos que permiten desbloquear paquetes sin pagar

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y los fanáticos del fútbol encontraron una nueva forma de vivir la previa: el álbum virtual oficial. La versión digital del clásico coleccionable empezó a ganar popularidad gracias a su acceso gratuito, los sobres diarios y las funciones interactivas que permiten intercambiar figuritas con usuarios de distintos países.