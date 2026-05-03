Álbum virtual del Mundial 2026: los códigos que permiten desbloquear paquetes sin pagar
El álbum virtual de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se puede descargar gratis y suma cada vez más usuarios. Cuáles son los códigos promocionales activos para conseguir sobres extra y cómo canjearlos desde la aplicación oficial.
Resumen para apurados
- FIFA y Panini lanzaron el álbum virtual del Mundial 2026. Los fanáticos ya pueden coleccionar figuritas gratis mediante códigos promocionales desde la aplicación móvil oficial.
- Disponible en Android e iOS, la app permite canjear claves como 'ALBUMPANINI26' para obtener sobres extra. Incluye funciones de intercambio global y desafíos para los usuarios.
- La digitalización del coleccionismo busca captar nuevas audiencias sin costo económico. Se espera que la interacción virtual crezca exponencialmente en la previa del torneo.
La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y los fanáticos del fútbol encontraron una nueva forma de vivir la previa: el álbum virtual oficial. La versión digital del clásico coleccionable empezó a ganar popularidad gracias a su acceso gratuito, los sobres diarios y las funciones interactivas que permiten intercambiar figuritas con usuarios de distintos países.
A diferencia del álbum físico tradicional, esta edición online permite completar la colección sin necesidad de gastar dinero. Además, incorpora códigos promocionales y desafíos dentro de la plataforma para obtener más paquetes y avanzar más rápido.
¿Cómo descargar el álbum virtual del Mundial 2026?
La aplicación oficial, llamada FIFA Panini Collection, se puede descargar gratis tanto en dispositivos Android como en iPhone.
Una vez instalada, los usuarios tienen la posibilidad de:
- Crear una cuenta personal.
- Ingresar como invitado.
- Continuar colecciones anteriores vinculadas a Panini.
Los códigos promocionales para conseguir más sobres gratis
Uno de los principales atractivos del álbum virtual son los códigos promocionales que desbloquean paquetes adicionales. Actualmente, algunos de los códigos disponibles son:
- ALBUMPANINI26
- ALLTHEFEELS
- COCACOLAFANS
- FIFA2026PLAY
- GIFTWC26PACK
- PANINICOLLECT
- PLAYWC26NOW
- COKEPANINI26
Para activarlos, el procedimiento es sencillo:
Si el código sigue activo, el sistema mostrará una animación y agregará automáticamente el sobre a la cuenta del usuario.
Además de los códigos públicos, también existen otros de uso único que suelen aparecer dentro de sobres físicos o en productos promocionales de marcas asociadas, como bebidas y snacks.
La plataforma también permite conseguir figuritas mediante eventos especiales, promociones temporales y el intercambio con otros coleccionistas de todo el mundo, una función que se volvió una de las más utilizadas por los fanáticos del fútbol.