Con Nicolás Ferreyra y Juárez como figuras, mirá el 1x1 del triunfo de San Martín contra Atlético de Rafaela

San Martín volvió al triunfo en La Ciudadela con un 2 a 1 trabajado frente a Atlético de Rafaela y, como reflejan los puntajes, lo construyó desde la solidez defensiva y la insistencia ofensiva. La última línea respondió con firmeza y tuvo en Nicolás Ferreyra a una de las figuras, no sólo por su seguridad atrás sino por el gol decisivo. En el medio, Jorge Juárez y Alan Cisnero marcaron el ritmo por despliegue y desequilibrio, mientras que Santiago Briñone alternó errores y aciertos. La lesión temprana de Kevin López condicionó el armado, pero el equipo sostuvo la búsqueda y terminó encontrando premio en el final.