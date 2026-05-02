Con Nicolás Ferreyra y Juárez como figuras, mirá el 1x1 del triunfo de San Martín contra Atlético de Rafaela

San Martín volvió al triunfo en La Ciudadela con un 2 a 1 trabajado frente a Atlético de Rafaela y, como reflejan los puntajes, lo construyó desde la solidez defensiva y la insistencia ofensiva. La última línea respondió con firmeza y tuvo en Nicolás Ferreyra a una de las figuras, no sólo por su seguridad atrás sino por el gol decisivo. En el medio, Jorge Juárez y Alan Cisnero marcaron el ritmo por despliegue y desequilibrio, mientras que Santiago Briñone alternó errores y aciertos. La lesión temprana de Kevin López condicionó el armado, pero el equipo sostuvo la búsqueda y terminó encontrando premio en el final.
Darío Sand (6)
Prácticamente no tuvo trabajo. Atlético de Rafaela le generó poco. En el gol de Moreno reaccionó bien, se estiró, pero no pudo hacer nada ante un cabezazo preciso.
Ezequiel Parnisari (6)
Firme en la marca, sin grandes sobresaltos. Ofició de falso lateral derecho y buscó ser salida limpia con envíos largos hacia los extremos.
Nicolás Ferreyra (7)
Fue una de las figuras del partido. Sólido en defensa, ganó duelos aéreos y cerró espacios. En el final se proyectó y marcó de cabeza el gol del triunfo.
Guillermo Rodríguez (6)
Se mostró correcto en la zaga central. Anticipó bien, mostró velocidad en cruces y controló a Lucas Albertengo sin mayores inconvenientes durante el desarrollo del partido.
Lucas Diarte (6)
Contuvo los avances por su sector y, aunque participó poco en ataque, se mostró siempre como alternativa de pase y salida por izquierda.
Jorge Juárez (7)
Gran despliegue como carrilero. Intensidad, sacrificio y lectura de juego. Aprovechó un error rival y asistió con precisión para el primer gol del “Santo”.
Santiago Briñone (6)
Estuvo dinámico en el inicio e intentó generar juego. Falló en la marca en el gol rival, pero se recuperó y asistió con precisión para el 2 a 1 del “Santo”.
Kevin López (-)
Arrancó activo y participativo, pero una lesión tras pisar el área lo obligó a salir en apenas ocho minutos de juego, condicionando el armado del medio campo.
Alan Cisnero (7)
Uno de los más desequilibrantes. Velocidad, uno contra uno y movilidad constante. Intentó siempre romper líneas y fue una vía ofensiva clara para el equipo.
Luciano Ferreyra (5)
Participó poco en ofensiva, con escasa incidencia. Se mostró impreciso en algunos pases y no logró pesar en el juego antes de ser reemplazado.
Facundo Pons (7)
Luchó con los centrales, se ofreció como opción permanente y aprovechó la asistencia de Juárez para marcar. Cortó la sequía y abrió el partido.
Nicolás Castro (6)
Ingresó temprano por la lesión de López. Se adaptó rápido, aportó claridad en la circulación y colaboró en la generación de juego del equipo.
Benjamín Borasi (-)
Le tocó entrar sobre el final. Buscó participar y aportar movilidad, aunque no tuvo demasiada incidencia concreta en el desarrollo del partido.
Laureano Rodríguez (-)
Tuvo pocos minutos en cancha para poder ser evaluado.