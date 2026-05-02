San Martín ganó y Yllana apuntó contra las críticas: “No se puede vivir en un caos permanente”

Resumen para apurados
- San Martín ganó en La Ciudadela por la Primera Nacional y el DT Andrés Yllana defendió hoy su trabajo ante críticas para sostener al equipo en los puestos de vanguardia del torneo.
- El equipo mejoró su faceta ofensiva tras una sequía goleadora. En conferencia, el DT elogió el respaldo del plantel y de los hinchas frente a quienes intentan generar desestabilización.
- Este triunfo fortalece el proceso de Yllana en la pelea por el ascenso. Se busca consolidar una identidad deportiva y evitar el clima de caos externo para los próximos desafíos.
San Martín volvió a hacerse fuerte en La Ciudadela y consiguió un triunfo necesario para sostenerse en la pelea. Pero más allá del resultado, el partido dejó señales que el propio Andrés Yllana se encargó de remarcar en una conferencia breve, sin espacio para preguntas: el respaldo al plantel, la construcción de una identidad y el valor del acompañamiento de la gente.
“Estoy muy orgulloso del plantel, del grupo de los jugadores”, aseguró el entrenador, visiblemente conforme con la respuesta de su equipo. Y no dudó en destacar el rol de los hinchas en una noche especial: “La gente, como siempre, nos hizo una fiesta, nos alentó hasta lo último. Ese empuje fue todo a favor”.
El triunfo tuvo, además, condimentos particulares. San Martín no solo volvió a ganar en casa, sino que mostró una versión más agresiva, con laterales proyectados y variantes ofensivas que le permitieron romper una racha sin goles de algunos futbolistas. Para Yllana, ese crecimiento también forma parte del proceso: “El equipo respondió desde la cancha, desde la entrega como siempre. Hoy fue vistoso porque se ganó”.
En ese sentido, el DT volvió a insistir en una idea que viene repitiendo desde hace semanas: la necesidad de sostener el rumbo más allá de las críticas. “Hay un proceso que es normal que tenga altas y bajas. No se puede vivir en un caos permanente cuando existe un buen plantel y hay trabajo”, explicó.
Incluso, fue más allá y apuntó contra algunos sectores que, según su mirada, generan ruido innecesario: “Muy poquitos intentan permanentemente desestabilizar y tienen intereses propios, no del club. Me pone contento que la gente no se deje contaminar”.
Con este triunfo, San Martín no solo sumó puntos clave, sino que también reforzó una idea: la de un equipo que, con sus altibajos, busca consolidarse desde el trabajo y el respaldo colectivo. “Estoy muy orgulloso de mis jugadores”, repitió Yllana, como síntesis de una noche que puede marcar un punto de partida.