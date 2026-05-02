San Martín ganó y Yllana apuntó contra las críticas: “No se puede vivir en un caos permanente”

San Martín volvió a hacerse fuerte en La Ciudadela y consiguió un triunfo necesario para sostenerse en la pelea. Pero más allá del resultado, el partido dejó señales que el propio Andrés Yllana se encargó de remarcar en una conferencia breve, sin espacio para preguntas: el respaldo al plantel, la construcción de una identidad y el valor del acompañamiento de la gente.