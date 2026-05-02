De tanto insistir, San Martín encontró recompensa en La Ciudadela y venció a Atlético de Rafaela 2 a 1

El cabezazo de Nicolás Ferreyra no fue uno más. Tuvo algo distinto. No sólo por el momento, por la forma o por el resultado que selló -el 2 a 1 frente a Atlético de Rafaela-, sino por todo lo que arrastraba detrás. Fue una respuesta. Una reacción colectiva que le permitió a San Martín sacarse de encima el peso que traía desde Carlos Casares, volver a sonreír en La Ciudadela y, de paso, imponerse a un partido que se había vuelto espeso, enredado y atravesado por las decisiones del árbitro Bryan Ferreyra.