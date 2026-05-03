Cartas de lectores III: ¿Feliz día?

El 1º de mayo se festeja el “Día del Trabajador”. Con la mano en el corazón, ¿cuánta gente, hoy, puede y/o tiene ánimo de “festejo”? Resulta llamativo que, siendo, la fecha del supuesto festejo, el 1º de mayo, la convocatoria de la CGT y los sindicalistas haya sido “en la previa”, o sea, el 30 de abril. ¿Cuáles habrán sido las razones para anticiparla?: 1) fin de semana largo y escapadas turísticas de los “felices y pudientes agraciados”, que implican ocupaciones hoteleras de los mismos “sindicatos”; 2) especulación sobre adhesiones y concurrencia a la Plaza, masivamente, al ser un día laborable; 3) interrupción de servicios públicos y transportes; 4) congestionamiento y/o atasco del tránsito, por el consecuente exceso de automóviles; 5) convocatoria religiosa con fines políticos, etc. Existen realidades que no se pueden ocultar: empresas y locales, diariamente, bajan la persiana y crece la masa de desempleados, endeudados, pobreza, hambre, gente durmiendo en plazas, calles y/o cajeros. La gente no llega a fin de mes. El ajuste del Estado se excedió y apuntó a los que menos tienen. Resultan vergonzosos los “sueldos y jubilaciones” (ajustables) de los políticos y funcionarios públicos. Tal como afirmó Lourdes (28 años), en Constitución, la gente se cansó de no poder viajar, trabajar 24/7 (los pocos que pueden) y no llegar a cubrir sus necesidades básicas ni alimentar ni educar a sus hijos. Resulta increíble que “todos” los partidos sólo piensen en sus futuras candidaturas del 2027 en lugar de buscar soluciones para resolver la “situación actual”. ¿Es factible “disfrutar” cuando se llega a fin de mes, endeudado, sin plata y sin comida básica (leche, pan, carne -hoy sólo de “burro”, prácticamente-)? ¡Muy Feliz Día y que disfruten del turismo del fin de semana largo!