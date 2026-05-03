La misa de hoy: No perdamos la Calma, Dios está presente

Las inquietudes que atraviesan al hombre de hoy —incertidumbre económica, tensiones familiares, crisis sociales, pérdida de sentido— no son muy distintas, en el fondo, de las que han acompañado siempre a la humanidad. Lo que sí cambia es la intensidad y la velocidad con que nos golpean. Vivimos expuestos a una “lista interminable de acontecimientos” que pueden desbordarnos interiormente y sembrar una inquietud constante. En ese contexto, las palabras de Jesús no suenan ingenuas ni evasivas, sino profundamente provocadoras: “No perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí”. No es una invitación a ignorar la realidad, sino a habitarla de otra manera.

Afianzar la fe hoy no significa tener todas las respuestas, sino aprender a sostener la confianza en medio de las preguntas. Jesús no promete la ausencia de problemas, sino una presencia que atraviesa todo: incluso el dolor, incluso la muerte. Por eso, la fe cristiana no se apoya en una idea abstracta, sino en un acontecimiento: la resurrección. En ella, el sufrimiento no desaparece mágicamente, pero pierde su carácter definitivo. La muerte ya no es el final absoluto, sino un paso transformado por el amor de Dios.

Para el hombre contemporáneo, esto tiene consecuencias muy concretas. En una cultura que muchas veces absolutiza lo inmediato —el éxito, el bienestar, el control—, la resurrección introduce una lógica distinta: la del sentido que trasciende el instante. Creer que nada puede separarnos del amor de Dios no elimina el dolor, pero lo resignifica. Permite atravesarlo sin caer en la desesperación, sabiendo que incluso lo más oscuro puede ser habitado por una luz mayor.

Además, esta esperanza no es individualista. No se trata solo de “salvarse uno mismo”, sino de comprender que estamos llamados a una comunión plena: con Dios y con los demás. La imagen de una “casa definitiva” donde hay lugar para todos interpela directamente a nuestra manera de vivir aquí y ahora. Si el destino último es la comunión, entonces cada gesto de fraternidad, de justicia, de reconciliación, anticipa ya esa realidad futura.

Creer en la propia resurrección no es una evasión del presente, sino una forma más profunda de comprometerse con él. Quien vive con esperanza no se desentiende del sufrimiento del mundo; al contrario, lo enfrenta con mayor valentía, porque sabe que el mal no tiene la última palabra. La fe abre así un horizonte de sentido que no elimina las vicisitudes, pero impide que nos aplasten.

En definitiva, Jesús no viene a darnos una tranquilidad superficial, sino una paz más honda: la que nace de saberse sostenido por Dios incluso cuando todo parece tambalearse. En un tiempo de incertidumbre, esa fe no es un lujo ni un refugio débil, sino una fuerza interior capaz de reorientar la vida entera.