La experiencia de una empresa mostró el potencial del canterizador

Entre las claves para lograr buenos resultados, destacaron la necesidad de contar con tractores de alta potencia -superiores a 250 HP- y sistemas de piloto automático de alta precisión, fundamentales para asegurar uniformidad en la labor. Sin embargo, existen limitantes que condicionan su aplicación, como la humedad del suelo, tanto por exceso como por déficit, la presencia de piedras, raíces o restos de desmonte, y la acumulación de material verde sin secar, como rastrojo de soja o malhoja mal levantada para enfardado. A esto se suma la necesidad de realizar una pasada previa de rastra para borrar surcos y cabecear todo el lote antes de la intervención. Además, en caso de lluvias posteriores al canterizado, se debe extremar el cuidado con el ingreso de las plantadoras para evitar daños en la estructura lograda, entre otras observaciones.