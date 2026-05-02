La experiencia de una empresa mostró el potencial del canterizador

Uno de los casos sobre canterizador presentados en la Jornada Cañera CREA Regional fue el de la empresa Ledesma, que aportó su experiencia de adopción a escala. La compañía comenzó a trabajar con canterizador en 2019, tras detectar altos niveles de compactación asociados al uso de maquinaria pesada y el suelo. “Empezamos a diagnosticar en nuestros suelos un alto nivel de compactación, un problema serio. Encontrábamos datos de compactación cercanos a 1,6 a 1,95”, expresó Mario Caorlin, del Grupo CREA Yungas.
Hoy, la empresa aplica esta herramienta en entre el 40% y 50% de la superficie anual de plantación, unas 3.000 hectáreas por ejercicio, mediante un sistema totalmente tercerizado tras un proceso de cesión. Ahora el costo es de U$S173 la hectárea por el servicio.
Según sus evaluaciones, el canterizador permitió alcanzar 55 a 60 cm de profundidad efectiva de descompactación; mejorar la infiltración del agua en el suelo; incrementar la productividad, con respuestas superiores al 10%; y hacerlo sin elevar excesivamente el costo total de preparación. “Hemos podido compactar a profundidades superiores a los 20 cm que no podíamos lograr con prácticas convencionales. Hemos visto que la infiltración del agua en áreas canterizadas es mucho mayor y tuvimos una buena respuesta productiva”, dijo Caorlin.
Entre las claves para lograr buenos resultados, destacaron la necesidad de contar con tractores de alta potencia -superiores a 250 HP- y sistemas de piloto automático de alta precisión, fundamentales para asegurar uniformidad en la labor. Sin embargo, existen limitantes que condicionan su aplicación, como la humedad del suelo, tanto por exceso como por déficit, la presencia de piedras, raíces o restos de desmonte, y la acumulación de material verde sin secar, como rastrojo de soja o malhoja mal levantada para enfardado. A esto se suma la necesidad de realizar una pasada previa de rastra para borrar surcos y cabecear todo el lote antes de la intervención. Además, en caso de lluvias posteriores al canterizado, se debe extremar el cuidado con el ingreso de las plantadoras para evitar daños en la estructura lograda, entre otras observaciones.