El canterizador se posiciona como alternativa productiva

También se expuso el trabajo de la Eeaoc. Juan Giardina, investigador de subprograma Agronomía de la Caña de Azúcar, fue contundente sobre el peso estratégico que tiene el manejo físico del suelo en la implantación del cultivo. “La preparación de suelo constituye una etapa crítica en implantación del cultivo de caña. Como lo dijeron exponentes anteriores, determina el éxito del establecimiento del cañaveral. Y en la plantación mecánica esta etapa adquiere mayor importancia”, señaló el técnico, quien aclaró que se trabajó en la comparación de los sistemas tradicional y el canterizador.