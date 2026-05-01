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Una mujer mató a su novio a puñaladas, huyó y sus hijos la entregaron

La víctima tenía 36 años y murió tras recibir múltiples heridas en el pecho y la espalda. Sucedió en Buenos Aires.

INGENIERO BUDGE. Los hijos de la imputada llamaron a la policía para informar que su madre estaba en el domicilio y quería entregarse, fue detenida en el lugar. INGENIERO BUDGE. Los hijos de la imputada llamaron a la policía para informar que su madre estaba en el domicilio y quería entregarse, fue detenida en el lugar. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Verónica G. (51) mató a puñaladas a su novio en Ingeniero Budge y fue detenida este viernes luego de que sus propios hijos la entregaran a la policía tras su breve huida.
  • La pelea inició en la calle bajo efectos del alcohol. Ríos hirió a la mujer con una botella y ella respondió apuñalándolo. Vecinos intentaron intervenir, pero el hombre falleció.
  • La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo por la fiscalía de Lomas de Zamora. El caso evidencia un trasfondo de adicciones y violencia previa en la pareja.
Resumen generado con IA

Una violenta pelea de pareja en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, terminó con un hombre asesinado a puñaladas y su novia detenida pocas horas después de haberse dado a la fuga. La víctima es Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años.

Según fuentes judiciales, la pareja se encontraba en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas cuando comenzó una discusión. Los vecinos relataron que las peleas entre ambos eran frecuentes.

En medio del enfrentamiento, Ríos rompió una botella de cerveza y con el filo le provocó un corte en la mejilla a su pareja, Verónica G., de 51 años. En ese contexto, la mujer le quitó un cuchillo que él tenía y lo atacó reiteradas veces.

Fueron los propios vecinos quienes intervinieron para separarlos y lograron apartar a la agresora de la víctima. De acuerdo con fuentes del caso, la mujer padecería un cuadro de adicción. Tras ser contenida por los presentes, se dio a la fuga.

Ríos fue trasladado aún con vida a una Unidad de Pronta Atención. Sin embargo, murió minutos después como consecuencia de las heridas. Peritos de la Policía Científica determinaron que el cuerpo presentaba múltiples lesiones de arma blanca tanto en la espalda como en la región torácica.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Carla Irene Furingo, titular de la Unidad Funcional N° 1, que caratuló la causa como homicidio agravado por el vínculo. Tras el hecho, efectivos de la comisaría 7ª, junto con personal de la Dirección Departamental de Investigaciones y de Inteligencia Criminal, realizaron un allanamiento de urgencia en el domicilio de la pareja.

El procedimiento no permitió dar con la sospechosa, aunque en la puerta de la vivienda se hallaron manchas de sangre.

La búsqueda se resolvió pocas horas más tarde. En la tarde de este viernes, los hijos de la mujer se comunicaron con la policía para informar que su madre se encontraba en el domicilio y que tenía intenciones de entregarse. Personal policial se presentó en el lugar y concretó su detención.

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