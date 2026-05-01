Real Madrid analiza prestar a Franco Mastantuono y en River se ilusionan con su regreso

Resumen para apurados
- Real Madrid evalúa ceder a Franco Mastantuono en el próximo mercado ante su falta de minutos en España. En River Plate se ilusionan con repatriar al joven mediocampista argentino.
- Desde su llegada en 2025, el jugador sumó poco rodaje y no logró afianzarse. Eduardo Coudet, técnico de River, le abrió las puertas destacando la difícil adaptación al fútbol europeo.
- El club madrileño busca que el volante sume minutos para potenciar su desarrollo. Aunque la prioridad es Europa, un posible regreso a River impactaría con fuerza en el fútbol local.
El futuro de Franco Mastantuono en Real Madrid comienza a generar dudas. El joven argentino no logró consolidarse en el equipo español y, ante la falta de continuidad, el club evalúa la posibilidad de cederlo a préstamo en el próximo mercado de pases.
Desde España aseguran que la intención del club es que el futbolista pueda sumar minutos y continuar su desarrollo en otro contexto competitivo. Si bien la prioridad sería ubicarlo en algún equipo europeo, en River ya se ilusionan con la chance de un regreso.
El entrenador del conjunto argentino, Eduardo Coudet, no ocultó su interés y le abrió la puerta públicamente. "Acá lo esperamos con los brazos abiertos. Cualquier cosa acá tiene un lugar",, expresó tras un partido reciente, dejando en claro que el club estaría dispuesto a recibirlo.
Además, el DT se refirió a las dificultades de adaptación en el fútbol europeo. "Es un fútbol diferente y tiene mucha competencia interna",, explicó, al mencionar el contexto que enfrenta el jugador en el plantel madrileño.
Un presente con pocos minutos
Desde su llegada al Real Madrid en 2025, Mastantuono no logró afianzarse. Acumuló poco más de mil minutos en 30 partidos, con escasa participación en goles. Mientras el club mantiene su confianza en el talento del jugador, su futuro inmediato podría resolverse con una salida temporal en busca de mayor continuidad.