El video de Franco Colapinto y Maia Reficco en Miami que confirma el gran momento de la pareja

Resumen para apurados
- Franco Colapinto y Maia Reficco fueron filmados caminando de la mano en las playas de Miami, confirmando su romance ante el público tras varios meses de rumores y hermetismo.
- La pareja ya había oficializado su vínculo en un evento de Fórmula 1 en Buenos Aires. Ahora se muestran relajados y naturales en Florida, dejando atrás su etapa de reserva inicial.
- El video se volvió tendencia en redes, consolidándolos como una de las parejas más influyentes que une el deporte y el espectáculo. Se espera un alto impacto mediático en el futuro.
Después de confirmar su relación durante un evento vinculado a la Formula 1 en Buenos Aires, Franco Colapinto y Maia Reficco volvieron a convertirse en tendencia tras aparecer caminando juntos por las playas de Miami.
Las imágenes de la actriz y cantante junto al piloto argentino comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron una ola de reacciones entre sus seguidores. En las fotos se los puede ver tomados de la mano, relajados y compartiendo un momento de intimidad bajo el sol de Florida.
La pareja parece haber dejado atrás el hermetismo con el que manejó los primeros meses del vínculo y ahora se muestra cada vez más cómoda en público.
Cómo fue la aparición de Franco Colapinto y Maia Reficco en Miami
Las postales desde Miami reflejaron a la pareja en una situación distendida y natural, lejos de los eventos formales y las cámaras de televisión. Tanto Colapinto como Reficco lucieron relajados mientras recorrían la playa y compartían distintas actividades juntos.
Las imágenes llegaron después de varias apariciones públicas en Buenos Aires, donde también habían sido vistos en salidas nocturnas, caminatas y encuentros con amigos.
Desde que comenzaron los rumores de romance, ambos eligieron mantener cierta reserva sobre su relación, aunque en las últimas semanas empezaron a mostrarse con mayor naturalidad frente al público y en redes sociales.
La reacción de los fans ante las fotos de la pareja
Las fotos de Franco Colapinto y Maia Reficco generaron miles de comentarios en plataformas como Instagram y X, donde los seguidores celebraron la relación y destacaron la química entre ambos. “Hermosa pareja”, “Se los ve felices” y “Son la dupla del momento” fueron algunas de las reacciones que más se repitieron entre los usuarios.
Con cada nueva aparición, el piloto argentino y la artista consolidan su lugar como una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo y el deporte.