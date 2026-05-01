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El video de Franco Colapinto y Maia Reficco en Miami que confirma el gran momento de la pareja

Franco Colapinto y Maia Reficco fueron captados juntos en las playas de Miami y las imágenes revolucionaron las redes sociales. La pareja ya no oculta su romance.

Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en Miami Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en Miami La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto y Maia Reficco fueron filmados caminando de la mano en las playas de Miami, confirmando su romance ante el público tras varios meses de rumores y hermetismo.
  • La pareja ya había oficializado su vínculo en un evento de Fórmula 1 en Buenos Aires. Ahora se muestran relajados y naturales en Florida, dejando atrás su etapa de reserva inicial.
  • El video se volvió tendencia en redes, consolidándolos como una de las parejas más influyentes que une el deporte y el espectáculo. Se espera un alto impacto mediático en el futuro.
Resumen generado con IA

Después de confirmar su relación durante un evento vinculado a la Formula 1 en Buenos Aires, Franco Colapinto y Maia Reficco volvieron a convertirse en tendencia tras aparecer caminando juntos por las playas de Miami.

Las imágenes de la actriz y cantante junto al piloto argentino comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron una ola de reacciones entre sus seguidores. En las fotos se los puede ver tomados de la mano, relajados y compartiendo un momento de intimidad bajo el sol de Florida.

La pareja parece haber dejado atrás el hermetismo con el que manejó los primeros meses del vínculo y ahora se muestra cada vez más cómoda en público.

Cómo fue la aparición de Franco Colapinto y Maia Reficco en Miami

Las postales desde Miami reflejaron a la pareja en una situación distendida y natural, lejos de los eventos formales y las cámaras de televisión. Tanto Colapinto como Reficco lucieron relajados mientras recorrían la playa y compartían distintas actividades juntos.

Las imágenes llegaron después de varias apariciones públicas en Buenos Aires, donde también habían sido vistos en salidas nocturnas, caminatas y encuentros con amigos.

Desde que comenzaron los rumores de romance, ambos eligieron mantener cierta reserva sobre su relación, aunque en las últimas semanas empezaron a mostrarse con mayor naturalidad frente al público y en redes sociales.

La reacción de los fans ante las fotos de la pareja

Las fotos de Franco Colapinto y Maia Reficco generaron miles de comentarios en plataformas como Instagram y X, donde los seguidores celebraron la relación y destacaron la química entre ambos. “Hermosa pareja”, “Se los ve felices” y “Son la dupla del momento” fueron algunas de las reacciones que más se repitieron entre los usuarios.

Con cada nueva aparición, el piloto argentino y la artista consolidan su lugar como una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo y el deporte.

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