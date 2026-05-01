El video de Franco Colapinto y Maia Reficco en Miami que confirma el gran momento de la pareja

La reacción de los fans ante las fotos de la pareja

Las fotos de Franco Colapinto y Maia Reficco generaron miles de comentarios en plataformas como Instagram y X, donde los seguidores celebraron la relación y destacaron la química entre ambos. “Hermosa pareja”, “Se los ve felices” y “Son la dupla del momento” fueron algunas de las reacciones que más se repitieron entre los usuarios.