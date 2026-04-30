Se extiende la "pax cambiaria": el dólar oficial cayó por tercer día y se negoció a $1.410 en el BNA

No obstante, el balance del año sigue siendo negativo: el dólar mayorista completó el primer cuatrimestre con una caída de $64. En términos reales, con una inflación acumulada en torno del 12% en lo que va del año, la pérdida de poder adquisitivo del dólar en el mercado interno se aproximó al 16%, lo que confirma a este activo como una de las inversiones más desfavorables del período.