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Se extiende la "pax cambiaria": el dólar oficial cayó por tercer día y se negoció a $1.410 en el BNA

A pesar de esta baja reciente, en abril el billete terminó con una mínima suba de cinco unidades de los $1.405 del cierre de marzo.

DÓLAR. DÓLAR. Foto tomada de Freepik.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial en Argentina bajó hoy $5 y cerró a $1.410 en el Banco Nación al finalizar abril, ante una menor demanda que consolida la tendencia de estabilidad cambiaria.
  • Aunque subió $5 en el mes, la divisa acumula una caída de $70 en 2026. Con una inflación del 12%, el poder adquisitivo del dólar cayó un 16% real en el primer cuatrimestre.
  • La pax cambiaria ratifica al dólar como una inversión poco rentable frente a la inflación. La cotización mayorista se mantiene lejos del límite de libre flotación del BCRA.
Resumen generado con IA

En la última rueda hábil de la semana, debido al feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador, el dólar oficial anotó una caída de $5 y se vendió a $1.410 en las pantallas del Banco Nación (BNA). 

A pesar de esta baja reciente, en abril el billete terminó con una mínima suba de cinco unidades de los $1.405 del cierre de marzo. Sin embargo, en lo que va del año retrocedió $70 desde los $1.480 del 30 de diciembre.

Con cierta merma en el volumen de negocios, que alcanzó los U$S448,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó hoy una caída marginal de 50 centavos, a $1.391.

De esta forma, el tipo de cambio oficial concluyó abril con un ascenso de nueve unidades, lo que permitió interrumpir una serie de tres meses consecutivos en baja en el primer tramo de 2026.

No obstante, el balance del año sigue siendo negativo: el dólar mayorista completó el primer cuatrimestre con una caída de $64. En términos reales, con una inflación acumulada en torno del 12% en lo que va del año, la pérdida de poder adquisitivo del dólar en el mercado interno se aproximó al 16%, lo que confirma a este activo como una de las inversiones más desfavorables del período.

El esquema cambiario móvil que establece el Banco Central de la República Argentina fijó para hoy el techo de las bandas cambiarias en los $1.703,22, dejando al dólar mayorista -referencia del comercio exterior- a $312,22 de ese límite para la libre flotación.

A cuánto cerró el dólar "blue"

En paralelo, la cotización "blue" del dólar descontó $15, a $1.400 para la venta. De esta forma, el billete informal cayó diez unidades en el balance de abril, mientras que en el primer cuatrimestre del año se desplomó $130.

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