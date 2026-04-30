Javier Milei se subió al portaaviones USS Nimitz de EEUU y participó en ejercicios navales

En el marco de los ejercicios navales Passex 2026, Milei viajó desde Aeroparque hacia el USS Nimitz a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound, utilizado para operar desde y hacia la cubierta de portaaviones, y aterrizó directamente sobre el buque, una de las principales unidades de la flota nuclear estadounidense. La actividad fue organizada en conjunto por el Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos, como parte de una agenda de cooperación en defensa que la administración de Milei profundiza desde el inicio de la gestión, consignó el diario "La Nación".