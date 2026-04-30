Javier Milei se subió al portaaviones USS Nimitz de EEUU y participó en ejercicios navales

Resumen para apurados
- Javier Milei encabezó ejercicios navales en el Atlántico Sur a bordo del portaaviones USS Nimitz de EE.UU. para fortalecer la alianza militar bilateral este abril de 2026.
- Las maniobras Passex 2026 incluyeron buques de ambos países y fueron autorizadas por decreto. Se busca potenciar capacidades operativas junto al Comando Sur en aguas argentinas.
- El despliegue ratifica la alineación con Washington y proyecta una presencia conjunta estratégica en el acceso a la Antártida a través de la futura Base Naval Integrada.
Los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei avanzaron en el fortalecimiento de la cooperación militar bilateral con una nueva serie de operaciones conjuntas en el Atlántico Sur, que incluyeron la visita del jefe del Comando Sur, contraalmirante Mark A. Schafer, el despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas argentinas y la participación del mandatario libertario a bordo del portaaviones USS Nimitz.
En el marco de los ejercicios navales Passex 2026, Milei viajó desde Aeroparque hacia el USS Nimitz a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound, utilizado para operar desde y hacia la cubierta de portaaviones, y aterrizó directamente sobre el buque, una de las principales unidades de la flota nuclear estadounidense. La actividad fue organizada en conjunto por el Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos, como parte de una agenda de cooperación en defensa que la administración de Milei profundiza desde el inicio de la gestión, consignó el diario "La Nación".
Las maniobras Passex -ejercicios de oportunidad que se realizan cuando buques extranjeros atraviesan aguas jurisdiccionales- se desarrollan desde el martes en la Zona Económica Exclusiva argentina. En esta ocasión, el USS Nimitz cruzó el Estrecho de Magallanes y se posicionó en el Mar Argentino, al sur de Mar del Plata, donde se integró a un despliegue conjunto con unidades de la Armada Argentina y el destructor estadounidense USS Gridley (DDG-101).
A bordo del portaaviones USS "Nimitz" de la @USNavy, el Presidente @JMilei participa de una jornada del Passex 2026 ð¦ð·ðºð¸ junto al Ministro @tgcarlospresti, los jefes del @EMCFFAA_Arg y de la @Armada_Arg y el embajador Peter Lamelas.— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) April 30, 2026
PresenciarÃ¡n demostraciones aÃ©reas de avionesâ¦ pic.twitter.com/SljsYzfdoc
Desde la Base Naval Puerto Belgrano zarparon buques argentinos para sumarse al operativo, entre ellos el destructor ARA “La Argentina”, el ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, además de los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”. Durante el ejercicio se realizaron maniobras tácticas combinadas, operaciones de comunicaciones, formaciones de navegación, vuelos de exploración con aeronaves P3C Orion, ejercicios de defensa aérea y simulaciones de ataque. También participaron helicópteros Sea King, aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk en demostraciones aeronavales conjuntas.
En paralelo al Passex 2026, fuerzas especiales de ambos países desarrollan la operación Daga Atlántica, un entrenamiento táctico conjunto que se despliega en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada de la Fuerza Aérea, en Moreno. En ese marco, el contraalmirante Schafer visitó la unidad aeronáutica bonaerense, donde fue recibido por mandos militares argentinos y participó de las actividades iniciales junto al comandante Conjunto de Operaciones Especiales, coronel Eduardo César Verón Rodríguez.
Junto a Milei viajó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ya participaban de las actividades el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.
La llegada de tropas y medios militares estadounidenses fue autorizada mediante el Decreto 264/2026, una decisión que abrió cuestionamientos por tratarse de una atribución que habitualmente pasa por el Congreso. El gobierno de Milei justificó la medida en la necesidad de fortalecer capacidades operativas y profundizar la cooperación internacional en defensa.
La visita de Milei al USS Nimitz se suma así a una serie de gestos políticos hacia Washington, entre ellos el viaje a Ushuaia junto a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, para impulsar el proyecto de una Base Naval Integrada en el extremo sur del país, orientado a consolidar la presencia conjunta en el acceso a la Antártida y ampliar la cooperación estratégica entre ambos países.