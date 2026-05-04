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Teatro, música, circo y danza: buscan talentos para el Ciclo Benteveo Vol. 6

El Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro (ENET) lanzó la convocatoria para participar del primer ciclo artístico del año. Cada propuesta tendrá media hora en escena.

CICLO BENTEVEO. Artistas individuales y grupos ya pueden postularse para ser parte de una nueva fecha del evento, que arranca en mayo. / COMUNICACION SMT CICLO BENTEVEO. Artistas individuales y grupos ya pueden postularse para ser parte de una nueva fecha del evento, que arranca en mayo. / COMUNICACION SMT
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro abrió la convocatoria para el Ciclo Benteveo Vol. 6 en Tucumán, que iniciará en mayo para sumar diversos talentos escénicos locales.
  • Los seleccionados tendrán 30 minutos en escena. La iniciativa surge de la delegación local del ENET como preparación para el Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro 2025.
  • Este espacio busca consolidar la red de artistas emergentes y fortalecer la escena cultural regional, brindando visibilidad a nuevas propuestas antes del gran encuentro nacional.
Resumen generado con IA

Hay proyectos que funcionan como punto de encuentro. El ciclo Benteveo es uno de ellos. Con seis ediciones en marcha, la propuesta regresa en mayo y ya abrió su convocatoria para sumar artistas a su primer encuentro del año. La invitación llega desde el Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro, que este año será en Tucumán.

La convocatoria apunta a quienes tengan una propuesta escénica lista para compartir. Teatro, música, danza, circo: no hay una única forma de participar. La consigna es simple: subirse al escenario y mostrar lo propio.

Cada artista o grupo contará con 30 minutos para presentar su trabajo. Ese tiempo, que parece breve, suele ser suficiente para condensar una idea, probar material o generar un primer contacto con el público.

Cómo participar

La inscripción se realiza a través de un formulario donde se piden datos básicos: nombre artístico, contacto, cantidad de integrantes y especialidad. Además, es clave adjuntar material que permita ver el trabajo: archivos, videos o links a redes.

El proceso también incluye el envío de un registro artístico, un paso que define la selección final. La organización aclara que los archivos compartidos podrán circular fuera del ámbito original, algo a tener en cuenta antes de postularse.

Para consultas directas, se puede contactar a la producción a través de Sol T. al número 3816636721.

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Qué es el ENET

El ENET es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro, una reunión anual que convoca a estudiantes de todo el país. El espacio propone debatir, intercambiar y generar acciones en torno a problemáticas comunes del campo teatral universitario.

En ese marco, la delegación local trabaja de cara al ENET Tucumán 2025, con actividades que buscan fortalecer la escena y conectar a artistas en formación y emergentes.

Con el regreso confirmado para mayo, el Benteveo Vol. 6 ya empieza a tomar forma. La convocatoria está en marcha y el escenario espera nuevas propuestas.

Para quienes tienen algo para mostrar, la oportunidad está abierta. A veces, todo empieza con media hora y un micrófono.

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