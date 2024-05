De Las Cañas a La Boite: el itinerario nocturno de los jóvenes tucumanos

A dónde salir a bailar en Yerba Buena

-A pesar de no ser considerado como un establecimiento bailable en sí, no se debe evadir la relevancia fiestera de Las Cañas. “Es la razón por la que la movida de los boliches es bastante floja”, explica Luz Rapisarda, concurrente habitual. Y agrega: “el público que suele acudir a Las Cañas no va a otros boliches. Se puede pasar toda la tarde ahí, entonces después la gente ya no sale, o de última se va a un bar o a una casa”. Acceder a esta fiesta vespertina al aire libre tiene un costo que varía entre los $ 3.000 y los $ 4.000. Los jugadores del torneo y sus invitados acceden gratuitamente mediante un código.