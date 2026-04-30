LA GACETA, presente en el Foro Llao Llao: empresarios debaten el rumbo económico con la participación de la reina Máxima

En el exclusivo Hotel Llao Llao, en Bariloche, se desarrolla uno de los encuentros más influyentes del país: el Foro Llao Llao, donde empresarios, inversores y referentes de distintos ámbitos analizan el presente y el futuro económico de la Argentina. En esta edición, la presencia de la Máxima Zorreguieta le aporta una dimensión internacional al debate.