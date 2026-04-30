LA GACETA, presente en el Foro Llao Llao: empresarios debaten el rumbo económico con la participación de la reina Máxima
Resumen para apurados
- Empresarios y la reina Máxima analizan hoy el futuro económico de Argentina en el Foro Llao Llao, Bariloche, para debatir sobre inversiones y el clima de negocios nacional.
- El encuentro anual privado, marcado por el optimismo y la confidencialidad, aborda ejes como inteligencia artificial, producción y política en un entorno de intercambio directo.
- La participación internacional y el rol de Endeavor buscan trasladar el conocimiento debatido a las regiones para potenciar el sector privado y el crecimiento económico general.
En el exclusivo Hotel Llao Llao, en Bariloche, se desarrolla uno de los encuentros más influyentes del país: el Foro Llao Llao, donde empresarios, inversores y referentes de distintos ámbitos analizan el presente y el futuro económico de la Argentina. En esta edición, la presencia de la Máxima Zorreguieta le aporta una dimensión internacional al debate.
Desde el lugar, el vicepresidente de LA GACETA, Javier García Hamilton, compartió sus impresiones sobre el evento, al que calificó como “un encuentro anual privado de los principales empresarios, inversores y figuras influyentes de la Argentina”.
“El clima es muy bueno, hay un buen ánimo. Los empresarios y las figuras presentes son optimistas con el futuro del país”, sostuvo. Según explicó en LG Play, el foro se desarrolla bajo reglas de confidencialidad que limitan la difusión de las intervenciones individuales, aunque permiten conocer las temáticas abordadas.
En ese sentido, detalló que la agenda incluye ejes clave como economía, política, negocios, inteligencia artificial y oportunidades para la Argentina en el contexto global. “Es una agenda amplia donde se discuten distintos temas, desde lo productivo hasta lo tecnológico, con la participación de actores de todos los ámbitos”, señaló.
García Hamilton destacó además el carácter descontracturado del encuentro, que favorece el intercambio directo entre los asistentes. “Estamos todos en el mismo nivel. En una misma mesa podés compartir con empresarios, deportistas o incluso con la reina Máxima. Eso genera un espacio muy enriquecedor”, relató.
El vicepresidente de LA GACETA también valoró la posibilidad de generar vínculos y aprender de referentes de primer nivel. “Te permite conocer cómo piensan, cómo toman decisiones y cómo analizan la realidad quienes lideran grandes organizaciones”, afirmó.
En cuanto a la dinámica del foro, explicó que se combinan paneles temáticos con actividades de networking y espacios informales. “Hay jornadas al aire libre, caminatas y momentos de intercambio que fortalecen el contacto entre los participantes”, indicó.
Respecto al impacto de este tipo de encuentros, García Hamilton explicó el rol de organizaciones como Endeavor, que buscan trasladar las ideas debatidas a las distintas regiones del país. “La clave es que todo este conocimiento se pueda transmitir y genere un efecto positivo en el sector privado y en la economía en general”, explicó.
Sobre la participación de la reina de los Países Bajos, se mostró cauto por las reglas del evento, aunque destacó su cercanía. “Es todo muy descontracturado. Incluso hubo momentos informales donde se integró como una participante más”, comentó.