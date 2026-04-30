VIDEO: El arquero de Palestino atajó tres penales en cinco minutos ante Gremio y revivió una histórica marca argentina
Sebastián "Zanahoria" Pérez, protagonizó un hecho sin precedentes a nivel sudamericano al contener tres remates desde los doce pasos ante Gremio. Tras dos repeticiones ordenadas por el VAR debido a adelantamientos, el portero chileno selló un empate histórico.
Resumen para apurados
- Sebastián Pérez, arquero de Palestino, atajó tres penales seguidos ante Gremio por Copa Sudamericana en Chile, tras dos repeticiones por adelantamiento ordenadas por el VAR.
- Tras adelantarse en los dos primeros remates de Carlos Vinícius, Pérez contuvo el tercero en cinco minutos. El hecho emula un récord de 1971 entre Temperley y Almirante Brown.
- El empate deja a Palestino último en su grupo y complica a Gremio. El hito viral de Pérez resalta la rigurosidad del VAR y marca un momento histórico en el fútbol sudamericano.
La noche de ayer en Santiago de Chile quedará grabada como una de las más surrealistas de la Copa Sudamericana tras la asombrosa actuación de Sebastián “Zanahoria” Pérez. En una ráfaga de apenas cinco minutos, el arquero de Palestino logró contener tres remates desde los doce pasos de forma consecutiva, frustrando por completo al delantero de Gremio, Carlos Vinícius. Lo que comenzó como una atajada espectacular a los 10 minutos se transformó en un bucle reglamentario cuando el VAR detectó un adelantamiento del portero chileno, obligando a repetir el duelo. El rival pateó nuevamente, el guardameta contuvo el remate otra vez, y el VAR volvió a dar aviso de que no tenía ningún pie sobre la línea como especifica el reglamento. En la tercera oportunidad, la fatiga psicológica y física le jugó una mala pasada al atacante brasileño, quien resbaló y terminó enviando la pelota mansamente a las manos de un Pérez que ya se había convertido en el héroe absoluto de la jornada para sellar un empate sin goles.
INSÓLITO LO QUE PASÓ EN PALESTINO-GREMIO: Sebastian Pérez le tapó ¡TRES PENALES! a Carlos Vinícius. Sí, tres...— SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026
En el primero y en el segundo se adelantó el arquero
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La insólita tarde de los cuatro penales: El récord inquebrantable de Temperley y Almirante Brown
La hazaña vivida en Chile invita inevitablemente a bucear en los libros de historia, donde aparece un antecedente argentino todavía más inverosímil que el vivido recientemente en Santiago.
El 10 de julio de 1971 quedó marcado en los libros de historia del ascenso argentino por un evento que roza lo absurdo. Lo que debía ser un duelo convencional entre Temperley y Almirante Brown terminó convirtiéndose en una exhibición de resistencia (y de infracciones reglamentarias) bajo la estricta mirada del árbitro Teodoro Nitti.
Con el marcador aún en cero, una falta en el área de la "Fragata" desencadenó una secuencia de cuatro ejecuciones consecutivas que terminaron en nada para el "Gasolero":
El primer intento: Corbalán remató con potencia, pero el arquero de Almirante, Miguelucci, detuvo el disparo. Sin embargo, el juez anuló la acción de inmediato al notar que el portero se había adelantado.
La segunda oportunidad: Temperley decidió cambiar de ejecutante y Bieladinovich asumió la responsabilidad. Miguelucci volvió a ganar el duelo, pero nuevamente se adelantó de forma ilegal, lo que le valió una tarjeta amarilla y una nueva repetición del tiro.
El tercer asalto: Bieladinovich repitió el disparo y Miguelucci, por tercera vez consecutiva, atajó el remate. No obstante, el arquero volvió a infringir la norma adelantándose por tercera vez, lo que agotó la paciencia de Nitti, quien terminó expulsándolo del campo.
El desenlace heroico: Ante la baja de su arquero, el jugador de campo Tello ocupó el arco de Almirante Brown. Bieladinovich pateó por tercera vez y, de manera increíble, el improvisado portero atajó el cuarto penal seguido, cerrando una serie estadística sin precedentes.
A pesar del récord, Palestino sigue último
Con este resultado, Palestino suma su primer punto en el Grupo F, una zona que lidera Montevideo City Torque con seis unidades, seguido por Riestra y Gremio con cuatro puntos cada uno. El conjunto brasileño, que además sufrió la anulación de un gol por mano mediante el VAR en el complemento, desperdició una oportunidad inmejorable para quedar como escolta en soledad. En la próxima jornada, que se disputará los días 5 y 6 de mayo, los chilenos deberán visitar Uruguay para medirse ante el líder, mientras que Gremio viajará a Buenos Aires para enfrentar a Riestra en un duelo clave por la clasificación.