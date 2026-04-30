VIDEO: El arquero de Palestino atajó tres penales en cinco minutos ante Gremio y revivió una histórica marca argentina

La noche de ayer en Santiago de Chile quedará grabada como una de las más surrealistas de la Copa Sudamericana tras la asombrosa actuación de Sebastián “Zanahoria” Pérez. En una ráfaga de apenas cinco minutos, el arquero de Palestino logró contener tres remates desde los doce pasos de forma consecutiva, frustrando por completo al delantero de Gremio, Carlos Vinícius. Lo que comenzó como una atajada espectacular a los 10 minutos se transformó en un bucle reglamentario cuando el VAR detectó un adelantamiento del portero chileno, obligando a repetir el duelo. El rival pateó nuevamente, el guardameta contuvo el remate otra vez, y el VAR volvió a dar aviso de que no tenía ningún pie sobre la línea como especifica el reglamento. En la tercera oportunidad, la fatiga psicológica y física le jugó una mala pasada al atacante brasileño, quien resbaló y terminó enviando la pelota mansamente a las manos de un Pérez que ya se había convertido en el héroe absoluto de la jornada para sellar un empate sin goles.