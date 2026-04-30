Carrefour lanza nuevas vacantes: Guía completa para postularte y enviar tu CV online

La gestión de la candidatura ocurre íntegramente a través de plataformas digitales y cuenta con requisitos de ingreso sencillos de cumplir. Esta iniciativa adquiere una importancia fundamental frente al complejo panorama del mercado de trabajo, un escenario donde los puestos en blanco resultan difíciles de encontrar y generan una altísima demanda entre los aspirantes. La firma difundió la convocatoria a través de LinkedIn.