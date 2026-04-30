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La Anmat prohibió un medicamente para bajar de paso: ¿cuál es y por qué?

Este producto se ofrecía de manera ilegal en plataformas de comercio online a pesar de requerir prescripción médica obligatoria para su uso.

La Anmat prohibió un medicamente para bajar de paso: ¿cuál es y por qué? Anmat
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANMAT prohibió la venta del inyectable Lipoless para bajar de peso en Argentina por carecer de registro sanitario y venderse ilegalmente en plataformas online sin receta médica.
  • El fármaco, del laboratorio paraguayo Eticos, contiene Tirzepatida. Se detectó su comercialización en sitios como Mercado Libre, violando las normas de seguridad y fiscalización.
  • La veda busca proteger la salud pública ante insumos sin regulación. Se suma a otras prohibiciones recientes, como el bótox Israderm, para reforzar el control sanitario en el país.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de un medicamento inyectable para el descenso de peso que carecía de habilitación sanitaria. Este producto se ofrecía de manera ilegal en plataformas de comercio electrónico a pesar de requerir prescripción médica obligatoria para su uso.

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La medida oficial se publicó en el Boletín Oficial a través de la disposición 2369/2026. El hallazgo del fármaco denominado Lipoless ocurrió durante las tareas de control de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Riesgos sanitarios y procedencia del fármaco

El producto contiene Tirzepatida y proviene del laboratorio paraguayo Eticos. Esta versión específica carece de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales. Las autoridades advierten sobre el elevado riesgo para los usuarios que adquieren esta sustancia fuera de los canales legales.

Argentina ya posee un medicamento registrado con el mismo principio activo incluido en el VNM. Su comercialización corresponde exclusivamente a farmacias autorizadas bajo estricta receta médica. La venta mediante plataformas como Mercado Libre infringe las normas vigentes de seguridad sanitaria.

Protección al consumidor y otras restricciones

El objetivo  de esta prohibición es proteger a los potenciales compradores de insumos sin regulación estatal. La falta de fiscalización sobre el origen y la composición de estos inyectables representa un peligro para la salud pública. Por este motivo, la comercialización de Lipoless queda vedada en todo el territorio nacional.

Otra resolución reciente, la Disposición 2325/2026, también restringió el uso de una marca de toxina botulínica. El producto identificado como Israderm carecía de los registros necesarios ante el organismo sanitario. Ambas medidas refuerzan el control sobre los insumos médicos que circulan sin la autorización debida.

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