Correr en otoño: guía práctica para entrenar sin sustos

Resumen para apurados
- Corredores deben adaptar sus rutinas de entrenamiento ante el cambio de estación para evitar lesiones y accidentes causados por el clima frío y el suelo húmedo este otoño.
- La transición climática exige el uso de ropa por capas y calentamientos más largos. Las hojas secas y la menor luz solar aumentan riesgos de caídas y tirones musculares.
- Esta estación es clave para fortalecer la resistencia aeróbica y prepararse para competencias invernales, aprovechando temperaturas moderadas para mejorar el rendimiento físico.
El verano quedó atrás, las mañanas refrescan y el suelo empieza a cubrirse de hojas. Correr en otoño es, ante todo, un ejercicio de adaptación: al terreno húmedo, a la luz cambiante y a un clima que puede pasar del frescor agradable al frío inesperado en cuestión de horas.
La buena noticia: con algunos ajustes simples, esta estación puede convertirse en una de las mejores para sumar kilómetros.
Los riesgos del suelo otoñal
Las hojas caídas no son solo parte del paisaje: también pueden convertirse en una trampa. Funcionan como una alfombra engañosa que esconde irregularidades, charcos o ramas. Cuando están húmedas, además, se vuelven resbaladizas.
Claves para evitar caídas:
Bajá el ritmo en zonas arboladas
Buscá superficies firmes
Prestá atención en bajadas
Evitá senderos embarrados si no tenés buen agarre
Elegir zapatillas con suela adecuada es más importante que nunca en esta época.
Lesiones más comunes en otoño
Con el descenso de la temperatura, el cuerpo tarda más en activarse. Esto aumenta el riesgo de:
Contracturas
Tirones musculares
Sobrecargas (especialmente en gemelos e isquiotibiales)
Fascitis plantar
Dolor de rodillas
Cómo prevenirlas:
Calentá durante más tiempo (no menos de 10–15 minutos)
Incluí movilidad articular antes de correr
Aumentá la intensidad de forma progresiva
Revisá el estado de tus zapatillas
No subestimes el frío: un mal arranque puede pasarte factura varios días.
Vestirse por capas: la clave del otoño
El error más común es abrigarse de más… o de menos. El equilibrio está en el sistema de capas.
Configuración recomendada:
Camiseta técnica de manga larga
Cortaviento liviano
Mallas finas
Accesorios útiles:
Guantes livianos
Gorro o buff
Ropa con detalles reflectantes
La regla básica: salí con un poco de frío. A los pocos minutos, el cuerpo entra en calor.
¿Cuál es la mejor hora para correr?
Cada momento del día tiene ventajas y desafíos.
Mañana temprano
Aire limpio y menos gente
Más frío y humedad
Requiere mejor abrigo
Mediodía
Temperatura ideal (especialmente en otoño medio)
Perfecto si tenés flexibilidad horaria
Tarde-noche
Más práctico para la mayoría
Menor visibilidad
Necesario usar luz frontal o ropa reflectante
Elegí el horario que mejor se adapte a tu rutina, pero ajustá el equipo según la luz y la temperatura.
Cómo aprovechar la motivación otoñal
El otoño tiene algo que el verano no: invita a correr. Los colores, el aire fresco y la menor exigencia térmica ayudan a disfrutar más.
Podés usar este impulso para:
Mejorar resistencia aeróbica
Prepararte para carreras de invierno
Incorporar cuestas y trabajos de fuerza
Alternar con gimnasio para prevenir lesiones
Es una estación ideal para construir base sin el desgaste del calor.