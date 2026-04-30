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Correr en otoño: guía práctica para entrenar sin sustos

Entre hojas secas, cambios de luz y ropa por capas, el otoño pone a prueba la rutina de cualquier corredor. Te contamos cómo adaptarte a la estación más traicionera —y también más bella— del calendario.

Correr en otoño: guía práctica para entrenar sin sustos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Corredores deben adaptar sus rutinas de entrenamiento ante el cambio de estación para evitar lesiones y accidentes causados por el clima frío y el suelo húmedo este otoño.
  • La transición climática exige el uso de ropa por capas y calentamientos más largos. Las hojas secas y la menor luz solar aumentan riesgos de caídas y tirones musculares.
  • Esta estación es clave para fortalecer la resistencia aeróbica y prepararse para competencias invernales, aprovechando temperaturas moderadas para mejorar el rendimiento físico.
Resumen generado con IA

El verano quedó atrás, las mañanas refrescan y el suelo empieza a cubrirse de hojas. Correr en otoño es, ante todo, un ejercicio de adaptación: al terreno húmedo, a la luz cambiante y a un clima que puede pasar del frescor agradable al frío inesperado en cuestión de horas.

La buena noticia: con algunos ajustes simples, esta estación puede convertirse en una de las mejores para sumar kilómetros.

Los riesgos del suelo otoñal

Las hojas caídas no son solo parte del paisaje: también pueden convertirse en una trampa. Funcionan como una alfombra engañosa que esconde irregularidades, charcos o ramas. Cuando están húmedas, además, se vuelven resbaladizas.

Claves para evitar caídas:

Bajá el ritmo en zonas arboladas

Buscá superficies firmes

Prestá atención en bajadas

Evitá senderos embarrados si no tenés buen agarre

Elegir zapatillas con suela adecuada es más importante que nunca en esta época.

Lesiones más comunes en otoño

Con el descenso de la temperatura, el cuerpo tarda más en activarse. Esto aumenta el riesgo de:

Contracturas

Tirones musculares

Sobrecargas (especialmente en gemelos e isquiotibiales)

Fascitis plantar

Dolor de rodillas

Cómo prevenirlas:

Calentá durante más tiempo (no menos de 10–15 minutos)

Incluí movilidad articular antes de correr

Aumentá la intensidad de forma progresiva

Revisá el estado de tus zapatillas

No subestimes el frío: un mal arranque puede pasarte factura varios días.

Vestirse por capas: la clave del otoño

El error más común es abrigarse de más… o de menos. El equilibrio está en el sistema de capas.

Configuración recomendada:

Camiseta técnica de manga larga

Cortaviento liviano

Mallas finas

Accesorios útiles:

Guantes livianos

Gorro o buff

Ropa con detalles reflectantes

La regla básica: salí con un poco de frío. A los pocos minutos, el cuerpo entra en calor.

¿Cuál es la mejor hora para correr?

Cada momento del día tiene ventajas y desafíos.

Mañana temprano

Aire limpio y menos gente

Más frío y humedad

Requiere mejor abrigo

Mediodía

Temperatura ideal (especialmente en otoño medio)

Perfecto si tenés flexibilidad horaria

Tarde-noche

Más práctico para la mayoría

Menor visibilidad

Necesario usar luz frontal o ropa reflectante

Elegí el horario que mejor se adapte a tu rutina, pero ajustá el equipo según la luz y la temperatura.

Cómo aprovechar la motivación otoñal

El otoño tiene algo que el verano no: invita a correr. Los colores, el aire fresco y la menor exigencia térmica ayudan a disfrutar más.

Podés usar este impulso para:

Mejorar resistencia aeróbica

Prepararte para carreras de invierno

Incorporar cuestas y trabajos de fuerza

Alternar con gimnasio para prevenir lesiones

Es una estación ideal para construir base sin el desgaste del calor.

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