Números de Oro alcanza un pozo de $10.500.000 y mantiene viva la ilusión cada viernes

El entusiasmo continúa creciendo entre los tucumanos que, semana tras semana, participan de Números de Oro, el tradicional entretenimiento de LA GACETA. En la última edición no hubo ganadores, por lo que el pozo acumulado se eleva a $10.500.000, una suma que renueva las expectativas de miles de lectores en toda la provincia.
Cada viernes, junto con el diario, se entrega una nueva tarjeta que permite seguir participando y apostando a la suerte. Con el correr del tiempo, esta propuesta se convirtió en un clásico en muchos hogares tucumanos, combinando emoción, expectativa y la posibilidad de acceder a un premio importante.
Quienes cuentan con Tarjeta Sol disponen de un beneficio diferencial: además de participar con las tarjetas habituales, pueden retirar las tarjetas selladas en el horario de 17:30 a 20:30 en la sede de La Rioja 265. En caso de resultar ganadores, el premio se duplica automáticamente, potenciando aún más la oportunidad.
Por otro lado, sigue vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $350.000 para utilizar en reconocidos comercios de la provincia como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.