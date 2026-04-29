Atletismo: el Tour de las Tres Ciudades entra en su etapa decisiva

Resumen para apurados
- Atletas del NOA competirán el sábado 9 de mayo en la segunda etapa del Tour de las Tres Ciudades en Leales, Tucumán, buscando sumar puntos en el campeonato regional de atletismo.
- Organizada por la Escuela Los Salvajes, la carrera de 5 km sigue a la etapa inicial en San Miguel de Tucumán. Participan corredores de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán por categorías.
- El circuito busca consolidarse como un clásico regional. La etapa final será en Banda del Río Salí, donde se definirán los campeones generales y se entregarán premios destacados.
Con la ilusión de consolidarse como un clásico del calendario regional de atletismo, el sábado 9 de mayo se disputará la segunda etapa del Tour de las Tres Ciudades, una propuesta que reúne a atletas del NOA y que tendrá como escenarios las localidades de Quilmes y Los Sueldos, en el departamento Leales.
La competencia, organizada por la Escuela de Atletismo Los Salvajes, se desarrollará sobre una distancia de cinco kilómetros y se pondrá en marcha a partir de las 17. Participarán corredores provenientes de Salta, Jujuy, Catamarca y de distintos puntos de Tucumán, lo que garantiza un nivel competitivo alto y una nutrida convocatoria.
“Hay muchísima expectativa con la carrera. La primera etapa se realizó en San Miguel de Tucumán y contó con una muy buena concurrencia. Hubo cantidad y calidad de participantes”, destacó Luis Cuellar, profesor de Educación Física y uno de los referentes de la organización.
El certamen, que consta de tres fechas, implementa un sistema de puntuación por podio en la clasificación general, además de contemplar todas las categorías, tanto en la rama masculina como femenina. Este formato permite mantener la competitividad a lo largo de todo el circuito.
La tercera y última etapa se llevará a cabo en Banda del Río Salí, donde se definirán los campeones de cada categoría y también al ganador de la clasificación general. Según adelantó Cuellar, habrá importantes premios, lo que suma un incentivo extra para los atletas que buscan destacarse en el competitivo circuito regional.