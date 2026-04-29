Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 30 de abril

Resumen para apurados
- Tucumán tendrá un jueves 30 de abril con tiempo estable y agradable, según el SMN. Se espera cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas entre los 12°C y 23°C.
- La jornada iniciará con neblina matinal y humedad del 82%. Los vientos serán leves del sur rotando al noreste, favoreciendo actividades externas por la nula probabilidad de lluvias.
- Se anticipa estabilidad para los próximos días en la región. Las máximas oscilarán entre 23°C y 25°C, consolidando un otoño con condiciones climáticas moderadas y sin lluvias.
El tiempo en Tucumán para este jueves 30 de abril se presentará estable, con condiciones mayormente agradables a lo largo de toda la jornada. Según el pronóstico actualizado, se espera un día sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas.
El pronóstico del clima
Durante la jornada, la temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C. El día comenzará con algo de nubosidad en la madrugada, seguido de una mañana ligeramente nublada. Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin grandes cambios.
Probabilidad de lluvias
No se prevén precipitaciones para este 30 de abril. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día, lo que favorece la realización de actividades al aire libre.
Viento y humedad
El viento será leve, con velocidades que oscilarán entre 0 y 12 km/h, predominando desde el sector sur por la mañana y rotando hacia el noreste durante la tarde. La humedad se mantiene elevada, en torno al 82%, lo que podría generar una sensación térmica algo más fresca en las primeras horas.
Visibilidad y condiciones adicionales
La visibilidad será buena, alcanzando los 10 kilómetros, aunque durante la madrugada podría registrarse algo de neblina. El amanecer está previsto para las 07:45, mientras que el atardecer será a las 18:52.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, se anticipa una continuidad en las condiciones estables, con temperaturas máximas que rondarán entre los 23°C y 25°C, y sin lluvias significativas en el horizonte inmediato.
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