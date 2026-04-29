Liga Tucumana de Fútbol: Famaillá manda con puntaje ideal y marca el ritmo del Apertura
El equipo de Ernesto Luna sumó su cuarta victoria consecutiva, lidera la Zona D con puntaje perfecto y se afirma como el conjunto más sólido del torneo, mientras el resto de las zonas empiezan a definir candidatos y realidades.
Resumen para apurados
- Famaillá venció 1-0 a San Pablo en el estadio Ricardo Bochini y lidera la Zona D de la Liga Tucumana con puntaje ideal tras cumplirse la cuarta fecha del Torneo Apertura.
- El equipo de Ernesto Luna suma 12 puntos gracias al gol de Lizárraga y la solidez del arquero Herrera. La jornada incluyó triunfos clave de Experimental y Azucarera Argentina.
- Famaillá se perfila como el candidato más sólido del certamen. Se espera gran expectativa por el cierre de fecha en Monteros, donde el Pulga Rodríguez jugaría sus últimos partidos.
Famaillá se consolida como el gran protagonista del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol. El conjunto dirigido por Ernesto Luna volvió a ganar, esta vez 1-0 a San Pablo, y alcanzó un registro perfecto: cuatro victorias en cuatro fechas, 12 puntos y liderazgo absoluto de la Zona D.
El triunfo llegó con un gol del defensor Isaías Ramiro Lizárraga en un partido muy disputado. San Pablo tuvo chances claras en el tramo final para empatar, pero se encontró con un equipo firme en defensa y con un Gonzalo Herrera determinante bajo los tres palos, manteniendo su valla invicta en el certamen. El festejo fue completo en el estadio “Ricardo Bochini”, donde el líder sigue sin mostrar fisuras.
Zona A
Experimental goleó 4-1 a All Boys en el Colmenar y sigue en alza con tres victorias consecutivas, alcanzando la cima con 10 puntos.
Los goles fueron de Gonzalo Ontivero (2), Matías Barrionuevo y Miguel Borquez. El equipo suma 11 goles a favor y 4 en contra, mientras que All Boys atraviesa un duro inicio con cuatro derrotas y apenas un tanto convertido.
Zona B
San Antonio venció 1-0 a Tucumán Central con gol de Santiago Valdez en el segundo tiempo, en un duelo cerrado que dejó al conjunto de Villa Alem con su segunda caída consecutiva.
Interzonal
Juventud Unida de Tucumán superó 1-0 a Almirante Brown de Tucumán con tanto de Cristian Sánchez en Tafí Viejo, en otro encuentro muy parejo.
Zona E
Azucarera Argentina consiguió su primera victoria del torneo al imponerse 2-1 como visitante ante Santa Rosa.
Braian Batallán y José Domínguez marcaron para el equipo de León Rougés, mientras que Durval Ortega descontó para el local. Azucarera suma sus primeros tres puntos, mientras que Santa Rosa continúa último con dos unidades.
Zona F
Sportivo Trinidad derrotó 2-1 a Santa Ana con goles de Facundo González y Leonel Gramajo, mientras que Iván Guzmán había igualado transitoriamente.
En otro encuentro, Deportivo Llorens y San Lorenzo de Santa Ana empataron 1-1 con goles de Matías Bravo y Mario Caliva.
Programación de la fecha
La actividad continúa con varios encuentros destacados. Esta noche, desde las 21, Bella Vista enfrentará a Santa Lucía FC y Jorge Newbery de Aguilares jugará ante Graneros.
El jueves se disputará una extensa programación desde las 16: San José vs Talleres, Cruz Alta vs Atlético Concepción, Ateneo Parroquial Alderetes vs San Fernando, Unión Simoca vs Concepción FC, San Ramón vs Alto Verde y Deportivo Marapa vs Deportivo Aguilares.
El cierre será a las 21 en Monteros, donde Ñuñorco recibirá a La Providencia, en un partido especial que contará con la presencia de Luis Miguel Rodríguez, en lo que podrían ser sus últimos encuentros con la camiseta del conjunto monterizo.
Famaillá se despega como el equipo más sólido del torneo, mientras el campeonato empieza a perfilar candidatos y marcar contrastes en cada zona.