Liga Tucumana de Fútbol: Famaillá manda con puntaje ideal y marca el ritmo del Apertura

El triunfo llegó con un gol del defensor Isaías Ramiro Lizárraga en un partido muy disputado. San Pablo tuvo chances claras en el tramo final para empatar, pero se encontró con un equipo firme en defensa y con un Gonzalo Herrera determinante bajo los tres palos, manteniendo su valla invicta en el certamen. El festejo fue completo en el estadio “Ricardo Bochini”, donde el líder sigue sin mostrar fisuras.