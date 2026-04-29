Siete de cada diez argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades
Aunque el 89% de los trabajadores se considera empleable, la falta de experiencia y de capacitación sigue siendo una de las principales barreras de acceso al empleo. El fenómeno se da en un contexto de aceleración tecnológica y cambios en el mercado laboral.
Resumen para apurados
- Un informe de Randstad reveló que el 70% de los argentinos perdió empleos por falta de habilidades, pese a que casi el 90% se siente apto para el mercado laboral actual.
- El estudio, realizado a 4.000 personas en la región, identifica la falta de experiencia y la edad como trabas principales en un marco de digitalización y avance de la IA.
- La empleabilidad futura exigirá aprendizaje constante. El 76% de los argentinos busca autogestionarse, pero las empresas deben mejorar su oferta formativa para retener talento.
En la antesala del Día Internacional de los Trabajadores, un informe de Randstad reveló una fuerte contradicción en el mercado laboral argentino: mientras el 89% de los trabajadores se percibe como empleable, el 70% asegura haber perdido oportunidades laborales por no contar con las habilidades o conocimientos requeridos.
El estudio, basado en una encuesta a más de 4.000 personas de Argentina, Chile y Uruguay, muestra que esta brecha no es exclusiva del país. En Uruguay, el 79% de los trabajadores afirma haber perdido oportunidades por falta de habilidades, mientras que en Chile el porcentaje asciende al 81%.
En este contexto, la transformación del mundo del trabajo —marcada por la digitalización, el avance de la inteligencia artificial y la aceleración de los procesos productivos— está profundizando el desajuste entre las demandas del mercado y las capacidades disponibles.
“La empleabilidad ya no depende únicamente de lo aprendido en el pasado, sino de la capacidad de adquirir nuevos conocimientos de manera permanente”, señaló Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.
Capacitación: una deuda pendiente
A pesar de la creciente importancia de la formación continua, el informe evidencia bajos niveles de capacitación. En Argentina, solo el 42% de los trabajadores realizó algún curso formal en los últimos seis meses, mientras que el 23% no se capacita desde hace más de dos años.
El rol de las empresas también aparece como un punto crítico: apenas el 13% de los trabajadores afirma recibir capacitación constante por parte de su empleador. En contrapartida, el 45% asegura no acceder nunca a instancias de formación dentro de su trabajo.
Experiencia y edad, las principales barreras
Al analizar los factores que afectan la empleabilidad, la falta de experiencia específica se posiciona como el principal obstáculo para los argentinos (38%), seguida por la edad (26%) y los cambios en el mercado laboral (16%).
Si bien la brecha digital no aparece como la principal preocupación —solo el 11% menciona la falta de actualización tecnológica—, el informe advierte que el déficit de habilidades impacta de manera directa en las oportunidades laborales.
A nivel regional, las diferencias son marcadas. En Chile, más de la mitad de los trabajadores (52%) identifica a la edad como la principal barrera para acceder a un empleo.
Más iniciativa individual y nuevas demandas
Frente a este escenario, el informe destaca una fuerte predisposición del talento argentino a la autogestión: el 76% asegura que se capacitaría por su cuenta si su trabajo lo requiriera, por encima de Chile (68%) y Uruguay (71%).
Al mismo tiempo, crecen las expectativas sobre el rol de las empresas. Las oportunidades de formación, aprendizaje continuo y desarrollo profesional se consolidan como factores cada vez más valorados a la hora de elegir un empleador.
“Las organizaciones que invierten en capacitación y desarrollo fortalecen su propuesta de valor y su marca empleadora, en un contexto donde el talento prioriza cada vez más estas oportunidades”, agregó Avila.