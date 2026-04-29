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Hockey: Los Tarcos inicia el Regional A del NOA con la mira en ser protagonista

El equipo dirigido por Agustín Décima debuta este jueves en Tucumán Rugby con el objetivo de ser protagonista y meterse en la Super Liga, la máxima categoría del hockey argentino.

GRAN OBJETIVO. Los Tarcos quiere ser protagonista y ascender al Regional A. GRAN OBJETIVO. Los Tarcos quiere ser protagonista y ascender al Regional A.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los Tarcos inicia este jueves el Torneo Regional A del NOA de hockey en Tucumán Rugby, buscando el título y el ascenso a la Super Liga bajo la conducción técnica de Agustín Décima.
  • Tras semanas de preparación integral, el equipo enfrentará una fase de grupos exigente que incluye doble jornada el viernes, clave para acceder a las semifinales del día sábado.
  • Este torneo define el acceso a la elite nacional; un buen resultado posicionará al club tucumano en la Super Liga, marcando un hito en su crecimiento deportivo y competitividad.
Resumen generado con IA

El plantel femenino de Primera División de Los Tarcos se prepara para afrontar, desde este jueves hasta el domingo en Tucumán, una nueva edición del Torneo Regional A del NOA de hockey, con el objetivo de ser protagonista y volver a posicionarse entre los mejores equipos de la región. Además del desafío deportivo inmediato, el certamen otorga un premio mayor: el ascenso a la Super Liga, la máxima categoría del hockey de clubes en el país.

El equipo dirigido por Agustín Décima llega tras varias semanas de preparación intensiva, en las que el cuerpo técnico trabajó de manera integral junto a las jugadoras para alcanzar una puesta a punto acorde a la exigencia del torneo. El staff se completa con el preparador físico Sebastián del Carril, el asistente Sebastián Molina y la jefa de equipo María José Espeche, pieza clave en la logística y el acompañamiento del grupo.

Con un calendario comprimido y partidos en días consecutivos, la preparación física ocupó un rol central, enfocándose en la velocidad, la resistencia y especialmente la capacidad de recuperación, un aspecto determinante considerando la doble jornada prevista para el viernes. En paralelo, el trabajo táctico apuntó a consolidar una identidad de juego clara, basada en la solidez defensiva, la presión alta y la eficacia en ataque, sumado a situaciones específicas de partido para mejorar la toma de decisiones en momentos clave. A esto se sumó el trabajo mental, fortaleciendo la concentración, la confianza y la gestión de la presión, factores determinantes en competencias cortas y de alta exigencia.

El certamen se disputará íntegramente en la cancha de Tucumán Rugby, bajo la organización de la Confederación Argentina de Hockey y la Asociación Amateur de Hockey de Tucumán. El formato prevé dos zonas, con los dos mejores de cada grupo accediendo a semifinales el sábado y la final el domingo.

En la zona de Los Tarcos se encuentran equipos de gran nivel que anticipan una competencia exigente, mientras que en la otra zona también habrá fuerte presencia tucumana, con tres representantes locales: San Martín, Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia, además de Lawn Tennis y Poli 250. Este panorama refuerza el alto nivel competitivo del torneo y la intensidad de los cruces que se esperan a lo largo del fin de semana.

En cuanto a la programación, Los Tarcos debutará el jueves a las 14, el viernes afrontará una exigente doble jornada con partidos a las 10:40 y 18:40, y en caso de clasificar, volverá a presentarse el sábado en semifinales con la mira puesta en la final del domingo.

El plantel está conformado por Julieta Soria, María del Mar Gómez Arias, Candelaria Gravano (capitana), Renata Paz Gravano, Agustina Cano, Ariana López, Julieta Carrizo, Luciana Carrizo, Paloma Grandi, Sofía Ortega, Jimena Ovejero, Valentina Diambra, Micaela Barrionuevo, Julieta Palacio, Julieta Cardozo, Valentina Valenzuela, Violeta Poliche, Florencia Espinoza, Claudia Tejerizo y Natalia Quiroga.

Con un grupo comprometido, en crecimiento y con una idea de juego definida, Los Tarcos llega a esta cita regional con expectativas renovadas, buscando sostener la regularidad, competir al máximo nivel y luchar por el título que le permita dar el salto a la elite del hockey argentino

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