Hockey: Los Tarcos inicia el Regional A del NOA con la mira en ser protagonista

Con un calendario comprimido y partidos en días consecutivos, la preparación física ocupó un rol central, enfocándose en la velocidad, la resistencia y especialmente la capacidad de recuperación, un aspecto determinante considerando la doble jornada prevista para el viernes. En paralelo, el trabajo táctico apuntó a consolidar una identidad de juego clara, basada en la solidez defensiva, la presión alta y la eficacia en ataque, sumado a situaciones específicas de partido para mejorar la toma de decisiones en momentos clave. A esto se sumó el trabajo mental, fortaleciendo la concentración, la confianza y la gestión de la presión, factores determinantes en competencias cortas y de alta exigencia.