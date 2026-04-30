Tiene 23, empezó como bachero y hoy lidera un bar de 12 metros que explota en redes

En un rincón inesperado de Buenos Aires, dentro del hall de un edificio, funciona uno de los bares más comentados del último tiempo. Se llama JÖL, tiene apenas 12 metros cuadrados y un menú corto que gira alrededor de sándwiches. Al frente de la cocina está Misael Noé, tiene 23 años y una historia que arranca muy lejos de ese mostrador.