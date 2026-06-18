“Nada para discutir”: la terminante opinión de Zidane sobre la polémica falta de Messi ante Argelia

Respaldo al árbitro y al VAR

El francés también defendió la actuación del árbitro y de la tecnología durante el partido. “La intención importa. El contexto importa. La velocidad de la acción importa. Y cuando miro el incidente, veo una acción de fútbol, no a un jugador tratando de lastimar a un rival”, explicó. Además, consideró que muchas opiniones se construyeron antes de observar detenidamente las repeticiones. “Creo que algunas personas ya se habían formado una opinión antes de que se mostrara la repetición”, sostuvo. Finalmente, cerró el debate con una frase contundente: “La verdad es simple: Messi no escapó de una tarjeta roja. No había una tarjeta roja de la que escapar. El árbitro lo vio, el VAR lo revisó, y llegaron a la misma conclusión”.