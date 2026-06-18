Mundial 2026

“Nada para discutir”: la terminante opinión de Zidane sobre la polémica falta de Messi ante Argelia

El ex futbolista francés analizó la acción que generó debate en el debut mundialista de Argentina y defendió la decisión del árbitro y del VAR.

“Nada para discutir”: la terminante opinión de Zidane sobre la polémica falta de Messi ante Argelia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Zinedine Zidane defendió a Lionel Messi de las críticas por una polémica falta ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026, descartando que mereciera tarjeta roja.
  • El exentrenador analizó el video y respaldó la decisión del árbitro y del VAR, lamentando que la controversia en redes sociales opaque el hat-trick histórico del capitán argentino.
  • Las declaraciones de Zidane aplacan la polémica mediática y reafirman el protagonismo futbolístico de Messi en el torneo, consolidando la confianza en los fallos arbitrales del VAR.
Resumen generado con IA

La polémica generada por una acción de Lionel Messi durante la victoria de Argentina sobre Argelia en el Mundial sigue sumando capítulos. Esta vez fue Zinedine Zidane quien se pronunció sobre la jugada que involucró al capitán argentino y al defensor Aissa Mandi, una acción que algunos sectores consideraron merecedora de tarjeta roja.

El campeón del mundo con Francia aseguró haber revisado las imágenes en varias oportunidades y fue categórico al momento de emitir su opinión. “He visto el incidente con Lionel Messi varias veces ya, desde diferentes ángulos, y honestamente no entiendo cómo algunas personas están pidiendo una tarjeta roja”, expresó Zidane, dejando en claro que no comparte las críticas que surgieron tras el encuentro.

Para el exentrenador del Real Madrid, la controversia se encuentra exagerada y responde más al impacto mediático que a lo ocurrido dentro del campo de juego. “El fútbol es un deporte de contacto, y cada contacto no se convierte automáticamente en una expulsión solo porque las redes sociales quieren una historia más grande”, señaló. Además, remarcó que para analizar este tipo de acciones es necesario contemplar el contexto y la intención del futbolista involucrado.

Más allá de la discusión arbitral, Zidane lamentó que el debate haya desplazado el foco de lo que consideró una actuación extraordinaria de Messi. “Lo que me decepciona es que la gente esté pasando más tiempo hablando de un momento accidental que hablando de la obra maestra futbolística que Messi produjo durante 90 minutos”, afirmó. Luego agregó: “Un jugador marca un hat-trick, rompe récords, domina un partido de la Copa del Mundo, y de alguna manera la conversación se convierte en un desafío que duró unos segundos. Eso lo dice todo”.

Respaldo al árbitro y al VAR

El francés también defendió la actuación del árbitro y de la tecnología durante el partido. “La intención importa. El contexto importa. La velocidad de la acción importa. Y cuando miro el incidente, veo una acción de fútbol, no a un jugador tratando de lastimar a un rival”, explicó. Además, consideró que muchas opiniones se construyeron antes de observar detenidamente las repeticiones. “Creo que algunas personas ya se habían formado una opinión antes de que se mostrara la repetición”, sostuvo. Finalmente, cerró el debate con una frase contundente: “La verdad es simple: Messi no escapó de una tarjeta roja. No había una tarjeta roja de la que escapar. El árbitro lo vio, el VAR lo revisó, y llegaron a la misma conclusión”.

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