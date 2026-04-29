Secciones
Números de Oro

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 29 de abril de 2026

Revisá tu tarjeta. Podés ser uno de los ganadores de esta semana.

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 29 de abril de 2026
Hace 41 Min

Como cada miércoles, se publicó la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA para que los lectores puedan revisar sus tarjetas. 

Aquellos que completen los 15 números de una de las grillas de su tarjeta deberán presentarse en calle Mendoza 654 antes de las 18.

Si tenés alguna duda, comunicate al 4842200 o por WhatsApp al 381 4081916. LA GACETA no te solicitará una suma de dinero para entregarte un premio.

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 29 de abril de 2026
Esta nota es de acceso libre.
Temas Números de Oro de LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 22 de abril de 2026

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 22 de abril de 2026

Lo más popular
Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán
1

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura
2

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita
3

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición
4

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena
5

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
2

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
3

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre
4

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre

Por qué la derrota es una señal de alarma para San Martín: quedaron al descubierto problemas que venía arrastrando
5

Por qué la derrota es una señal de alarma para San Martín: quedaron al descubierto problemas que venía arrastrando

Más Noticias
En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

Aumento del boleto: qué opinan los concejales del pedido de los empresarios y cuándo podría tratarse

Aumento del boleto: qué opinan los concejales del pedido de los empresarios y cuándo podría tratarse

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Burocracia estatal en la construcción privada: en Tucumán, un proyecto puede demorar un año en aprobarse y costar $55 millones en trámites

Burocracia estatal en la construcción privada: en Tucumán, un proyecto puede demorar un año en aprobarse y costar $55 millones en trámites

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición