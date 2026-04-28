Imputan a una pareja por el robo de una motocicleta a una adolescente en Yerba Buena

Al avanzar con la formalización de la investigación, la fiscal detalló que el hecho ocurrió el 25 de abril de 2026, alrededor de las 12.40, cuando una adolescente circulaba en una motocicleta Honda Wave por Camino de Sirga y Martín Fierro, en Yerba Buena. En ese momento, fue interceptada por un hombre y una mujer que se movilizaban en una motocicleta Motomel Blitz 110.