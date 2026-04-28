Imputan a una pareja por el robo de una motocicleta a una adolescente en Yerba Buena
La víctima, de 17 años, fue interceptada por un hombre y una mujer; bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron el rodado. Prisión preventiva para uno de los acusados y arresto domiciliario para la otra imputada.
Resumen para apurados
- Imputan a una pareja por robarle la moto a una joven de 17 años en Yerba Buena el 25 de abril. El hecho incluyó amenazas con arma de fuego en Camino de Sirga y Martín Fierro.
- Los atacantes interceptaron a la víctima usando otra motocicleta para sustraer su Honda Wave. La Justicia dictó prisión preventiva para el hombre y arresto domiciliario para la mujer.
- La medida busca mitigar riesgos de fuga mientras el MPF recolecta pruebas. El caso refuerza la vigilancia ante robos violentos en zonas críticas de Yerba Buena.
Una pareja fue acusada por un violento robo cometido contra una adolescente, de 17 años, en Yerba Buena, a quien despojaron de su motocicleta bajo amenazas con un arma de fuego.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos y solicitó medidas de coerción mientras avanza la investigación.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor, quien estuvo representado en la audiencia multipropósito por la auxiliar de fiscal Ana Jorgelina Gil. En esa instancia se abordó el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y el pedido de medidas cautelares para los imputados.
En primer término, la representante del Ministerio Público Fiscal informó al juez sobre las circunstancias que derivaron en las aprehensiones y remarcó que la audiencia de control fue fijada dentro del plazo legal de 48 horas, por lo que solicitó que se declare la legalidad y legitimidad de las detenciones.
Al avanzar con la formalización de la investigación, la fiscal detalló que el hecho ocurrió el 25 de abril de 2026, alrededor de las 12.40, cuando una adolescente circulaba en una motocicleta Honda Wave por Camino de Sirga y Martín Fierro, en Yerba Buena. En ese momento, fue interceptada por un hombre y una mujer que se movilizaban en una motocicleta Motomel Blitz 110.
Según la acusación, ambos actuaron de manera conjunta y coordinada y, mediante el uso de un arma de fuego, se apoderaron ilegítimamente del rodado de la víctima para luego darse a la fuga.
La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como robo agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautores, y expuso las evidencias reunidas hasta el momento en el legajo de investigación para sustentar la formulación de cargos.
Al momento de solicitar medidas de coerción, el Ministerio Fiscal pidió la prisión preventiva para ambos imputados por el término de un mes, al considerar acreditados riesgos procesales vinculados al peligro de fuga y a una posible obstaculización de la investigación, además de señalar que aún restan medidas probatorias por producirse.
Finalmente, el magistrado interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al planteo de la acusación pública: dispuso la prisión preventiva por un mes para el imputado y ordenó arresto domiciliario por el mismo plazo para la mujer acusada.