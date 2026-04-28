Alertan que la Copa del Mundo en EEUU estará marcada por “el miedo y la exclusión”

BERLÍN, Alemania.- Preocupaciones sobre el acceso a territorio estadounidense, la libertad de manifestación o de prensa: la ONG Human Rights Watch (HRW) alertó de los riesgos de un Mundial de Fútbol 2026 marcado por “la exclusión y el miedo” en Estados Unidos. En un documento destinado a periodistas que cubrirán el evento, que también se hace en Canadá y México, HRW estimó que la política contra la inmigración de Donald Trump amenaza con aguar la fiesta a migrantes y visitantes.