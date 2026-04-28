Alertan que la Copa del Mundo en EEUU estará marcada por “el miedo y la exclusión”

Resumen para apurados
- HRW y Amnistía Internacional alertan sobre riesgos de exclusión y discriminación en el Mundial 2026 en EE. UU. ante las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
- El informe advierte sobre posibles detenciones y limitaciones a la prensa. Critican la 'respuesta tímida' de la FIFA y la estrecha relación de Gianni Infantino con el mandatario.
- La advertencia genera dudas sobre la seguridad de hinchas y periodistas. El impacto futuro dependerá de si la FIFA ejerce presión para garantizar derechos durante el evento.
BERLÍN, Alemania.- Preocupaciones sobre el acceso a territorio estadounidense, la libertad de manifestación o de prensa: la ONG Human Rights Watch (HRW) alertó de los riesgos de un Mundial de Fútbol 2026 marcado por “la exclusión y el miedo” en Estados Unidos. En un documento destinado a periodistas que cubrirán el evento, que también se hace en Canadá y México, HRW estimó que la política contra la inmigración de Donald Trump amenaza con aguar la fiesta a migrantes y visitantes.
La cita máxima del fútbol se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en los tres países norteamericanos. “Aficionados, periodistas y otras personas que viajen a Estados Unidos se arriesgan enfrentar detención, expulsión o discriminación en un paisaje de derechos dañado por las políticas de la administración Trump”, advirtió Maja Liebing, del equipo encargado de las Américas en Amnistía Internacional.
En su síntesis, Human Rights Watch acusa a la FIFA de haber tenido hasta ahora una “respuesta tímida” y no haber “usado su influencia” frente a Washington. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, único dirigente deportivo presente en la investidura de Trump, no oculta su cercanía personal con el presidente estadounidense, hasta el punto de entregarle en diciembre un “Premio FIFA de la Paz” que se creó para la ocasión y cuyos criterios nunca fueron precisados.