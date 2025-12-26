Estados Unidos bombardeó Nigeria en represalia a la violencia de Estado Islámico

El presidente Donald Trump anunció el ataque a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde detalló el alcance de la ofensiva. “A mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, quienes han estado matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles no vistos en muchos años, e incluso siglos”, expresó.