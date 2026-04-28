Litigios en Estados Unidos: pedido a favor del glifosato

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud considera que el glifosato es cancerígeno para los humanos. La máxima Corte de Estados Unidos aceptó revisar la apelación de Bayer contra un fallo de un jurado de Missouri que otorgó 1,25 millones de dólares a un hombre, John Durnell, quien afirmó que Roundup fue responsable de su cáncer, uno de los miles de juicios contra la empresa.