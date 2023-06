Glifosato: fuerte rechazo del campo a su prohibición

Por su lado, el ingenio Mario Devani, coordinador del Programa Granos de la Estación Experimental Agroidustrial Obispo Colombres, aclaró que si bien sabía de un proyecto de prohibición en Misiones, sobre esta decisión no puede opinar porque no conoce los motivos. “Si lo hicieran en el NOA sería una tontería, por muchos motivos”, afirmó. “Principalmente porque es un buen complemento del resto de los agroquímicos que se utilizan para el control de las malezas en los cultivos de granos”. Devani explicó que es “un producto viejo” (en cuanto a su uso) y que “ya los productores le ‘encontraron la mano’ para usarlo y bajo las buenas prácticas de manejo no deberían tener ningún problema ni causar daño a nadie”, resaltó.