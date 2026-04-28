Tres argentinos compiten para llegar al reality “Beast Games”

Resumen para apurados
- Daiana Güesnett, Martina Aguilar y Bona Brian buscan representar a Argentina en el reality 'Beast Games' de Mr. Beast. La votación cierra este jueves para competir por 5 MDD.
- Tras tres meses de selección, los finalistas (una artista y dos ingenieros) esperan el voto del público. El show se filmará entre mayo y julio en locaciones como EE.UU. y Japón.
- Esta producción global de Amazon ofrece una plataforma de visibilidad masiva sin precedentes. El ingreso de un argentino al certamen destaca el potencial creativo del país.
“Beast Games” es el reality más importante del mundo, producido para el streaming de Amazon y con escala global, que está próximo a filmar su tercera temporada. Creado por el influencer Mr. Beast, el programa busca participantes en todo el planeta y los que compiten de la Argentina están en la etapa de definición por el voto del público.
Esta es la última instancia tras más de tres meses de un proceso que atravesó selecciones, entrevistas y evaluaciones. En la competencia global, solo una persona representará a cada país que participó de las distintas etapas.
Entre los tres finalistas argentinos figura una joven platense, en cuyas venas circula sangre relacionada con la actuación: Daiana Elizabeth Güesnett, conocida artísticamente como Dae, tiene 24 años, es cantante y actriz, e hija del actor Javier Güesnett, quien trabajó junto a la tucumana Liliana Juarez en la película “Planta permanente”, de Ezequiel Radusky.
“Desde muy chica, Dae supo que su camino estaba arriba de un escenario. A los seis años armaba shows en el comedor de su casa, usando la ropa de su mamá y ‘cobrando entradas’ simbólicas como un juego. A los 11 años, pidió cantar en un acto escolar y se presentó sola frente a todo el colegio. Ese momento, entre aplausos, marcó un antes y un después. Con el tiempo, se formó en canto, danza, guitarra y actuación. En 2016 comenzó a subir videos a YouTube, generando una comunidad propia y realizando presentaciones en distintos puntos del país: se presentó en escenarios como Tecnópolis, el Teatro Ópera y distintos eventos masivos. Además, participó en shows en localidades bonaerenses, donde también llevó su música a iniciativas solidarias”, se señala desde l entorno de la candidata.
Su participación representa la posibilidad de que una artista argentina lleve su historia y su identidad a una competencia internacional. Dae siempre remarca que este camino no lo recorrió sola. Detrás de su presente hay años de esfuerzo compartido. En caso de ganar, su objetivo es apoyar a su familia, generar nuevas oportunidades para artistas independientes y construir un refugio para animales.
Los otros dos
Aparte de la artista, hay otros dos competidores. Martina Aguilar nació en Caleta Olivia, Santa Cruz, pero está radicada en la Capital Federal. Es creadora de contenido digital, ingeniera industrial y desarrolla entretenimiento en redes sociales en plataformas digitales como TikTok con material sobre la cultura pop, música y storytelling.
El varón del trío es Bona Brian, ingeniero ambiental, bailarín y modelo, que intervino en “La isla de las tentaciones”.
Hasta este jueves se encuentra habilitada la votación oficial que definirá quién representará al país en la producción. Quienes deseen acompañar esta instancia pueden hacerlo de manera simple: Ingresar al enlace https://beastgames.votenow.tv/ Seleccionar al concursante elegido y poner “VOTA”; registrarse con email, introducir nombre y fecha de nacimiento y dar click en “Registrate con tu correo electrónico”.
En el programa, los concursantes compiten en retos físicos, mentales y sociales. El premio mayor es de U$S 5 millones. Las grabaciones se realizarían entre mayo y julio, en locaciones de Estados Unidos, Japón, Qatar y Sudáfrica.