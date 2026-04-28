Tres argentinos compiten para llegar al reality “Beast Games”

“Desde muy chica, Dae supo que su camino estaba arriba de un escenario. A los seis años armaba shows en el comedor de su casa, usando la ropa de su mamá y ‘cobrando entradas’ simbólicas como un juego. A los 11 años, pidió cantar en un acto escolar y se presentó sola frente a todo el colegio. Ese momento, entre aplausos, marcó un antes y un después. Con el tiempo, se formó en canto, danza, guitarra y actuación. En 2016 comenzó a subir videos a YouTube, generando una comunidad propia y realizando presentaciones en distintos puntos del país: se presentó en escenarios como Tecnópolis, el Teatro Ópera y distintos eventos masivos. Además, participó en shows en localidades bonaerenses, donde también llevó su música a iniciativas solidarias”, se señala desde l entorno de la candidata.