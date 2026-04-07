Un final más amargo para Rubius: el youtuber sufrió la burla de su compañero tras perder un millón de dólares

Dos horas de esfuerzo físico y mental considerables fueron en vano para Rubén Douglas Gundersen, un nombre que en el mundo de YouTube y de 40 millones de suscriptores resuena más como Rubius. Tras ser el único creador de contenido de habla hispana en alcanzar la instancia decisiva en el extenuante desafío del reconocido youtuber MrBeast, el streamer debió dejar atrás la recompensa de siete cifras al perder la final ante un villano que no dudó en refregarle su error en la cara.