Un final más amargo para Rubius: el youtuber sufrió la burla de su compañero tras perder un millón de dólares

Resumen para apurados
- El streamer Rubius perdió la final del desafío de MrBeast por un millón de dólares este fin de semana, tras ser el único hispanohablante en alcanzar la instancia decisiva del torneo.
- Tras dos horas de competencia, el estadounidense Rakai se burló del español tras su derrota. El evento reunió a 50 creadores globales en pruebas físicas e intelectuales extremas.
- La actitud de Rakai generó repudio en la comunidad, mientras que el triunfo de YourRAGE marca un hito de audiencia y reafirma el impacto global de estas mega producciones digitales.
Dos horas de esfuerzo físico y mental considerables fueron en vano para Rubén Douglas Gundersen, un nombre que en el mundo de YouTube y de 40 millones de suscriptores resuena más como Rubius. Tras ser el único creador de contenido de habla hispana en alcanzar la instancia decisiva en el extenuante desafío del reconocido youtuber MrBeast, el streamer debió dejar atrás la recompensa de siete cifras al perder la final ante un villano que no dudó en refregarle su error en la cara.
El protagonista padeció las burlas de uno de sus contrincantes en el certamen de MrBeast por la gloria económica. La serie del torneo que enfrentó a los 50 comunicadores más reconocidos del mundo, combinando pruebas físicas, desafíos intelectuales y competencias de escenarios de videojuegos hechas realidad, llegó a su desenlace. El último episodio fue transmitido durante el fin de semana de Pascua y dejó una escena que causó indignación en muchos usuarios.
Tensión en la final: el desplante del rival de Rubius
Tras quedar como último contendiente en el agotador reto, Rubius no pudo salir victorioso de la etapa definitiva del certamen. Sin embargo, lo que debió ser una despedida épica para el español —quien logró colarse en el Top 4 entre titanes como Kai Cenat e Ibai Llanos— se transformó en un momento de máxima fricción. Mientras Rubén intentaba asimilar la derrota frente a las cámaras, el norteamericano Rakai comenzó a bailar a su alrededor haciendo el gesto de la "L" (perdedor, por su traducción al inglés como "loser").
La falta de deportividad de Rakai, quien buscó humillar al malagueño en un momento de vulnerabilidad, desató una reacción visceral. “Cállate ya, niño” y un tajante “le voy a pegar una patada en la cabeza” fueron las frases que escaparon de un Rubius visiblemente agotado y molesto. A pesar de los ataques, intentó mantener la serenidad que lo caracteriza ante sus millones de seguidores.
El veredicto de la comunidad y un ganador histórico
El desplante no pasó inadvertido para la comunidad hispana. Ibai Llanos, presente en el evento, elogió la compostura de su colega: “Hubo un momento en el que pensé que se le iba la olla, pero tuvo calma y autocontrol”, comentó el gigante de Twitch en sus redes sociales. La audiencia global pareció coincidir, calificando de "justicia poética" la posterior eliminación de Rakai, quien finalmente no pudo alzarse con el cheque principal.
A pesar de la expectativa generada por el bloque hispano, el gran vencedor de la jornada fue YourRAGE. El estadounidense no solo se quedó con el botín millonario —del cual destinó 100.000 dólares a su editor en un gesto de gratitud— sino que también rompió récords de audiencia en su transmisión posterior, alcanzando los 250.000 espectadores en vivo.