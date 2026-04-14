Nueva edición del Bafici: filmes imperdibles en una cita con el cine independiente

1- Lo que llega desde afuera
Entre el viernes y el domingo 26 llegará la edición 27 del Bafici, la cita latinoamericana más importante del cine de producción independiente, concepto que se refuerza en tiempos en que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) financia cada vez menos realizaciones argentinas. Elegir entre los 327 títulos seleccionados en las distintas secciones -tanto en certamen como paralelas y especiales- encierra una dificultad especial, máxime cuando la grilla se proyectará en 14 salas distribuidas en ocho sedes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a un costo de entre $3.000 y $5.000 la entrada. Sólo en la Competencia Internacional figuran 26 filmes, de los cuales -dejando de lado los nacionales- una docena se recorta como imperdibles.
Hay consenso en estar atentos a “Hangar rojo”, que llega como realización chilena aunque fue filmada en la Argentina. Ópera prima de Juan Pablo Sallato, plantea los límites de la obediencia debida y la conciencia individual durante la represión ilegal, teniendo como centro al capitán Jorge Silva (personaje real que advirtió en 1970 sobre un golpe de Estado contra Salvador Allende), cuando su escuela de aviación se transforma en un centro de detención.
La coproducción entre Francia y Bélgica “Forêt ivre”, de Manon Coubia, habla de un espacio de ensueño en los Alpes, donde Anne, Hélène y Suzanne se turnan para cuidar un refugio de montaña y recibir a los excursionistas que llegan y parten. En tres episodios discurren historias que florecen y se desvanecen, mientras prima el silencio del bosque.
De ese mismo origen, pero centrada en Vietnam, llega “Tóc, Giây và Nuòc” (foto), que se traduce como “Pelo, papel y agua”, documental en el que una anciana mujer de la tribu ruc recorre sus recuerdos empecinada en transmitir a sus nietos una lengua que está a punto de desaparecer. Codirigen Nicolas Graux y Minh Quý Tróng.
En “Tuesday women”, Imaad Shah reúne tres relatos de Haruki Murakami, en un cortometraje ambientado a la realidad india contemporánea.
“Reza Scottish” sigue a dos documentalistas iraníes (Alireza Masoumi y Alireza Eliasi) en un road movie para filmar sobre el antiguo y olvidado ritual supersticioso Sin Eating, pero en el viaje conocen a Reza, un hombre escocés.
Por fuera de esta sección se presentará “Yes”, de Nadav Lapid, una de las más esperadas. La acción se sitúa en Israel, después de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y reúne a un músico de jazz y una bailarina que luchan por sostenerse ofreciendo su arte en un país herido. Cuando le encargan componer un nuevo himno nacional, la crisis adquiere otra dimensión.
La clausura será también musical, con “Letras robadas” del irlandés John Carney.
El jurado: competencia internacional
El docente y director estadounidense Tim Sutton, la actriz alemana Clara Schwinning, el español Ángel Santos (la programación del Bafici prevé una retrospectiva con cinco cortos y sus tres largometrajes suyos), la actriz chilena Catalina Saavedra y el director húngaro György Pálfi (en esta edición se verán, por aparte, cinco filmes de él).
2- La producción nacional
Una versión argentina de un libro clásico de Jane Austen ambientada en Mar del Plata y adaptada a la actualidad, “Orgullo y prejuicio” (foto), será la apertura del Bafici. El filme fue dirigido por Matías Szulanski, quien la protagoniza junto a Melisa Waissmann.
Los cinco aportes locales a la Competencia Internacional son un muestrario de los intereses dispersos de los realizadores. “El tren fluvial”, ópera prima del actor Lorenzo Ferro y Lucas Vignale (trabajó en varios cortos para músicos urbanos) se centra en Milo, un niño de nueve años que sueña con escapar de su casa en un pueblo lejano y viajar a la gran ciudad. En el corto “Las visitas de Camilo” Itatí Olmedo aborda la búsqueda de identidad de un cubano que realiza numerosas visitas a una familia argentina entre los 90 y 2000. El documental de Pablo Aparo “Los vencedores” parte del viaje a Malvinas del director para explorar las huellas de la guerra, que deriva en la amistad con un inglés. “Monstruo madre” es la historia de una mujer que acaba de parir; duerme junto a su bebé y su marido cuando tiene un sueño erótico y perturbador en un relato de terror de María Canale. Y “Queda en mí” habla de los vínculos familiares cuando padre e hijo desarrollan un proyecto conjunto con la esperanza que los acerque, en el debut de Rafael Nir.
Más allá de estas propuestas, la sección nacional por excelencia en el Bafici es la Competencia Argentina, a la cual llegan 29 películas que también transitan por distintas ideas, estilos y géneros.
Una de esas producciones tiene origen de cuna tucumano, aunque no se rodó en la provincia. La directora Virginia Scaró nació en Tucumán pero está radicada en la Capital Federal, donde tiene su productora Cina Cina. Su producción es el cortometraje “Yegua”, en la cual un hombre borracho se enfrenta a otro tras una traición y termina derrumbado. Mientras tanto, su yegua se suelta, atraviesa el pueblo y sube la montaña, donde -entre cercos y otros caballos- algo parece abrir la posibilidad de cambiar la historia.
Szulanski también intervendrá en esa sección, ya compitiendo con “La amiga de mi amigo”, en una historia romántica. Juan vuelve a Argentina tras vivir cinco años en España y se queda en la casa de Laura, de quien está enamorado. Tras ser rechazado, reaparece Paula, una conocida que confiesa gustar de él, desatando los celos de la dueña del lugar.
Además, Ana García Baya toma un registro familiar autobiográfico en “La muerte es algo que les sucede a los demás”, ya que fue la encargada de contarle a su abuelo la muerte de su hijo Javier, quien era su padre. “No matar”, de Juan Villegas, y “Mortemburgo”, de Oliverio Sisso, son abordajes diferentes sobre la violencia de los 70 desde generaciones diferentes.
Made in casa: competencia argentina
Las películas de la Competencia Argentina serán analizadas por la actriz y directora argentina Anahí Berneri, el realizador alemán Christoph Friedel, la programadora Gabriela Martí, el director italiano Leandro Picarella (tendrá un segmento especial con la proyección de sus películas dentro del festival) y el chileno Diego Soto.
3- Innovación en pantalla
La tercera categoría en disputa en el Bafici es la Competencia Oficial Vanguardia y Género, que reúne a lo más nuevo, provocador, innovador y desafiante, tal como su abarcativo nombre lo indica. Dentro de las 28 películas que integran este segmento (seis de ellas serán argentinas), varias se recortan como imposibles de dejar de lado.
La sinopsis de una de ellas oficia de síntesis de la experimentación que se evidencia en pantalla con la austríaca “Zone of Silence” (foto), con un paisaje difuminado donde la niebla, el neón y las sirenas desorientan en una ciudad inestable, donde la cámara de Michael Dietrich descubre un letrero intermitente que dice “Europa”.
La finlandesa “Equal Dust” reúne en su argumento un fallido ejercicio nuclear de la OTAN y canciones de Eurovisión en 1983 que termina en escenarios apocalípticos un plano secuencia de 12 minutos dirigido por Jani Peltonen.
La cartelera incluye a la tailandesa “Are We Monsters?”, documental de Thunska Pansittivorakul (en su tercera visita al Bafici) filmado en Pattani, sur de Tailandia, bajo la Ley Marcial y la persecución religiosa a la minoría LGTBI, sobre un docente de arte gay y radical, un musulmán y una madre soltera inestable dentro de una sociedad dividida y una nueva generación que cuestiona la fe, la moral y el sentido de pertenencia.
Parece que los vampiros siempre tienen un lugar en los festivales, y en este caso es con “Vade retro”, comedia del francés Antonin Peretjatko sobre un chupasangre de 350 años que vive dividido entre viejas tradiciones y nuevos deseos. Para sobrevivir debe cumplir un antiguo rito, pero en una isla perdida descubre que su hambre no es la que esperaba y que los hombres pueden ser incluso peores que los de su raza.
En el terreno de la animación, llega la eslovaca “Tourists”, de Mária Kralovi, en la cual un viaje de trabajo rutinario de un matrimonio adulto desgastado se convierte en una lucha por sobrevivir.
Entre los filmes nacionales figura “Vlidi Mazo”, sobre un doctor que sufre una enfermedad terminal que osifica su piel. Inspirado por su propia sangre, un diente, la escama de un pez y la piel de una uva, emprende la creación de una cura para salvarse en una transformación que remite a relatos fantásticos dirigida por Lorenzo Nir, Facundo Amanzi y Valentín Olivero Llamas. Ignacio Masllorens aporta “Mi casa (suite entomológica)” con la filmación de insectos y arácnidos en un verano muy caluroso en Buenos Aires; mientras que el músico Lucas Martí debuta en el cine con “El nacimiento del niño cripto”, en torno a la historia de la profanación del cadáver de Juan Domingo Perón y las dudas sobre su estado.
En disputa: rubro vanguardia y género
El director jujeño Víctor Kino González integrará el jurado internacional en esta competencia, luego de que en el Bafici del año pasado se llevara una mención especial en esta categoría. Junto a él estarán la canadiense Élise Labbé, el ucraniano Simon Mozgovyi, la brasileña Deborah Osborn y la india Anu Vaidyanathan.
4- Entre músicas y tributos
Las retrospectivas y los homenajes forman parte de todo festival internacional, fuera de competencia. El apartado “Trayectorias” trae, aparte de “Yes”, de Nadav Lapid, propone “My Wife Cries”, dirigida por Angela Schanele, sobre un hombre que regresa tras un día de trabajo en una obra en construcción y recibe el llamado de su esposa para que la pase a buscar por el hospital, donde la encuentra llorando; “Luna azul”, de Richard Linklater, situada en la noche del 31 de marzo de 1943, acerca de dos artistas en puntos enfrentados en sus carreras; y “Obsoletos (sobre ruinas y vestigios)”, en la cual el argentino Cristian Pauls bucea sobre el peso del pasado. “El color del dinero” se proyectará por su cumpleaños 40, con Martin Scorsese dirigiendo a Paul Newman y a Tom Cruise.
“The Ozu Diaries”, de Daniel Raim, es uno de los filmes impostergables de la sección Cine sobre Cine, en el cual recorre vida, obra y legado de su par japonés Yasujiro Ozu, quien ya fue objeto de una película de Wim Wenders. En ese mismo segmento, otros cinestas tendrán sus películas documentales tributo: “Ese niño de la fotografía, Carlos Saura”, dirigido por su hija Anna Saura; “Eric Rohmer, esprit d’enfance”, de los franceses Pascale Bouhénic y Noël Herpe; y “Eloy de la Iglesia: adicto al cine”, de Gaizka Urresti.
Además, se verán las argentinas “¿Qué clase de joven le abre la puerta a un vampiro?”, de Boom Boom Kid y Martiniano Zurita, quienes a partir de una filmación amateur encontrada van a Campana para rastrear a sus autores; y “Para hacer una película solo se necesita un arma”, de Santiago Sein, con grabaciones de la militancia de los 60 y 70 que aparecen en la Universidad Nacional de Córdoba.
Pero nada se comparará con el gran recorrido a la filmografía del veterano catalán Pere Portabella, con 15 títulos entre los que figuran “Vampir-Cuadecuc”, “No contéis con los dedos”, “Nocturno 29”, “Suite Miró”, “Mudanza” y “Los golfos”. En cantidad, le sigue la sección dedicada a la argentina Liliana Paolinelli, con 12 filmes que incluyen “Los pasos en la habitación”, “Verano”, “El circo”, “Ella” y “Tener o no tener”.
Muy esperada es la sección de películas sobre la música, donde se verán “Fuck You!: el último show”, con la despedida de Sumo, de José Luis García; “El infierno está encantador-Gulp”, de Lisandro Carcavallo con la presentación del disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Cemento; y “Príncipe oscuro”, de Camilo De Cabo y Nicanor Loreti en torno a Carca, de Babasónicos.
Como función especial se proyectará también “La verdadera historia de Ricardo III”, de Marcelo Piñeyro, sobre el montaje teatral de Calixto Bieito de clásica tragedia de William Shakespeare.
“Artes y oficios”: la danza de Jorge Donn
“Donn. Instrumento de Dios” (foto), es el documental de Florencia Dávila y Mariano Baez sobre el bailarín argentino Jorge Donn, que se verá en la sección “Artes y oficios”. Esta coproducción franco, argentina y belga aprovecha un archivo extenso que recompone una vida única junto a Maurice Béjart, su destino trágico y su cuerpo que siempre brilló.