Nueva edición del Bafici: filmes imperdibles en una cita con el cine independiente

Los cinco aportes locales a la Competencia Internacional son un muestrario de los intereses dispersos de los realizadores. “El tren fluvial”, ópera prima del actor Lorenzo Ferro y Lucas Vignale (trabajó en varios cortos para músicos urbanos) se centra en Milo, un niño de nueve años que sueña con escapar de su casa en un pueblo lejano y viajar a la gran ciudad. En el corto “Las visitas de Camilo” Itatí Olmedo aborda la búsqueda de identidad de un cubano que realiza numerosas visitas a una familia argentina entre los 90 y 2000. El documental de Pablo Aparo “Los vencedores” parte del viaje a Malvinas del director para explorar las huellas de la guerra, que deriva en la amistad con un inglés. “Monstruo madre” es la historia de una mujer que acaba de parir; duerme junto a su bebé y su marido cuando tiene un sueño erótico y perturbador en un relato de terror de María Canale. Y “Queda en mí” habla de los vínculos familiares cuando padre e hijo desarrollan un proyecto conjunto con la esperanza que los acerque, en el debut de Rafael Nir.