Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Ballet: Festival Elba Castría y función en Concepción

En el marco del Día Internacional de la Danza, en el Teatro de la Estación de Concepción, esta tarde a las 19.30 se repondrá “La Bayadera”, a cargo del ballet de la Escuela Superior de Enseñanza Artística de esa ciudad. Además, hasta mañana se realizará en la Facultad de Artes de la UNT (Bolívar y Chacabuco) el Festival Elba Castría, en homenaje a la pionera y creadora de la carrera de Danza Contemporánea de esa casa de altos estudios. Oficia como espacio de visibilización de las producciones de la carrera y, en esta oportunidad, ante la oportunidad de tener una nueva currícula para 2027, aparece como una instancia de formación y de charlas ante los nuevos paradigmas de la práctica artística. Por aparte, también en Artes, a las 10 y en el Salón de Usos Múltiples, la Cátedra de Historia del Arte Contemporáneo de la Licenciatura en Artes Visuales organizó el conversatorio sobre performande a cargo de Quillay Méndez, quien proyectará su obra “SuriLithium. Zona de sacrificio”, con acceso libre.