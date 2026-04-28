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Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Cine gratuito, danza y talleres en diversos espacios de la provincia.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Hace 23 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán ofrece hoy cine gratuito, danza y talleres en diversos espacios, mientras Fito Páez confirma su regreso a la provincia con un recital programado para el 11 de octubre.
  • Las actividades incluyen filmes como 'Amour' y 'Amadeus', el festival de ballet Elba Castría y la preventa de entradas para el show de Páez en el club Central Córdoba.
  • La agenda busca dinamizar la escena artística mediante el acceso libre y proyectar eventos masivos que reactivan el circuito de espectáculos en el NOA para el segundo semestre.
Resumen generado con IA

Cine gratuito: dos propuestas

Dos películas con entrada libre y gratuita se proyectarán esta noche, ambas desde las 20. En la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), dentro del ciclo Zap Cine, se proyectará “Amour”, la película francesa romántica de 2012, escrita y dirigida por Michael Haneke y protagonizada por Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva e Isabelle Huppert. Georges y Anne, una pareja anciana y culta y profesores de música jubilados, llevan una vida tranquila hasta que Anne sufre un derrame cerebral y queda hemipléjica; su posterior deterioro angustia a Georges. En simultáneo, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251), se verá “Amadeus”, de Milos Forman. Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del Emperador José II de Austria. Entregado completamente a la música, le promete a Dios humildad y castidad si, a cambio, conserva sus dotes musicales. Por la llegada del joven Wolfang Amadeus Mozart, Salieri queda relegado a un segundo plano. Enfurecido por la pérdida de protagonismo, hará todo lo posible para arruinar la carrera del músico de Salzburgo, pese a que sorprende a todos con su genialidad y por sus excentricidades.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Ballet: Festival Elba Castría y función en Concepción

En el marco del Día Internacional de la Danza, en el Teatro de la Estación de Concepción, esta tarde a las 19.30 se repondrá “La Bayadera”, a cargo del ballet de la Escuela Superior de Enseñanza Artística de esa ciudad. Además, hasta mañana se realizará en la Facultad de Artes de la UNT (Bolívar y Chacabuco) el Festival Elba Castría, en homenaje a la pionera y creadora de la carrera de Danza Contemporánea de esa casa de altos estudios. Oficia como espacio de visibilización de las producciones de la carrera y, en esta oportunidad, ante la oportunidad de tener una nueva currícula para 2027, aparece como una instancia de formación y de charlas ante los nuevos paradigmas de la práctica artística. Por aparte, también en Artes, a las 10 y en el Salón de Usos Múltiples, la Cátedra de Historia del Arte Contemporáneo de la Licenciatura en Artes Visuales organizó el conversatorio sobre performande a cargo de Quillay Méndez, quien proyectará su obra “SuriLithium. Zona de sacrificio”, con acceso libre.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El regreso de Fito Páez: recital en octubre en Central Córdoba

Fito Páez regresará el 11 de octubre a Tucumán con la escala en el club Central Córdoba de su gira “Sale el sol”, proyecto que “marca el inicio de una etapa completamente renovada en su carrera, con una nueva forma de tocar su historia, con versiones inéditas de sus grandes canciones”, se anticipa. La preventa exclusiva con BBVA Visa comenzará hoy al mediodía, en seis cuotas sin interés, mientras que la venta general empezará mañana en cctucuman.ar y en allaccess.com.ar.

Taller con Paulo Neris

Esta tarde, a las 19, en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31), el artista plástico Paulo Neris dictará un taller con cupo limitado e inscripciones en el mail artesvisuales@lillo.org.ar. Neris expone sus obras en el lugar.

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