Andrea Rincón habló sin filtros sobre su encuentro con Messi y reveló lo que más la sorprendió

El día que Andrea Rincón contó que Messi la tiene bloqueada en Instagram

A mediados de marzo, cuando Messi estuvo en la Casa Blanca junto a Donald Trump, la mediática había causado sorpresa al contar al aire del canal AZZ que el futbolista la bloqueó en las redes sociales y que por eso ella no podía ver un “me gusta” que él había dado.