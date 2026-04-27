Comienza la modernización de la Terminal de Ómnibus: despedida al viejo modelo y paso a lo nuevo

El funcionario explicó que durante los últimos días se avanzó en encuentros técnicos para ultimar detalles administrativos vinculados a la entrega del predio y su recepción por parte de la nueva concesionaria. “A las cero horas del martes va a ser el traspaso de la terminal. Hay algunas cuestiones administrativas que todavía faltan definir, pero ya estamos ultimando los detalles para que se concrete este cambio de concesión”, precisó.