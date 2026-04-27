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Comienza la modernización de la Terminal de Ómnibus: despedida al viejo modelo y paso a lo nuevo

Con el cambio de concesión desde la medianoche, se inicia un plan de obras por etapas que renovará el lugar sin interrumpir su funcionamiento.

Este 27 de abril no será un día más para la Terminal de Ómnibus de Tucumán. Se cierra una etapa que comenzó en 1994, cuando se inauguró bajo una concesión que hoy llega a su fin Este 27 de abril no será un día más para la Terminal de Ómnibus de Tucumán. Se cierra una etapa que comenzó en 1994, cuando se inauguró bajo una concesión que hoy llega a su fin
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán traspasa este martes la concesión de la Terminal de Ómnibus a la firma Ingeco para iniciar una modernización integral tras 30 años del modelo anterior.
  • El proyecto implica una inversión de U$S 11,2 millones y 40 meses de obra sin interrumpir servicios. Se cierra una etapa iniciada en 1994 con la incorporación de 55 trabajadores.
  • La transformación busca elevar la calidad del principal nodo de transporte provincial. El Estado auditará el cumplimiento del contrato para asegurar un servicio de excelencia.
Resumen generado con IA

El Gobierno de la provincia concretará a la medianoche el traspaso de la concesión de la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán, dando inicio a un proceso de transformación integral del principal nodo de transporte. Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, tras encabezar una reunión con autoridades de la UTE Ingeco, firma adjudicataria de la licitación.

El funcionario explicó que durante los últimos días se avanzó en encuentros técnicos para ultimar detalles administrativos vinculados a la entrega del predio y su recepción por parte de la nueva concesionaria. “A las cero horas del martes va a ser el traspaso de la terminal. Hay algunas cuestiones administrativas que todavía faltan definir, pero ya estamos ultimando los detalles para que se concrete este cambio de concesión”, precisó.

Nazur remarcó que el proceso de transición no afectará la operatividad del servicio. “Va a seguir funcionando con normalidad, tal como lo establecen los pliegos y el contrato. Vamos a avanzar de acuerdo a lo que ha sido licitado”, aseguró.

LA TERMINAL, EN 1994 LA TERMINAL, EN 1994

Obras y transformación

Con el inicio de la nueva concesión, comenzará también un ambicioso plan de obras orientado a mejorar la infraestructura y la calidad de atención al público. Según detalló el ministro, la propuesta presentada por Ingeco contempla una inversión de U$S11.2 millones, un plazo de ejecución de 40 meses y una concesión por 20 años.

“Ya hay un proyecto presentado y se van a empezar a hacer obras importantes dentro de la terminal, que van a cambiar la calidad del servicio”, afirmó Nazur. Los trabajos se realizarán por etapas, con el objetivo de no interrumpir el funcionamiento habitual del predio.

LA TERMINAL, EN 1994 LA TERMINAL, EN 1994

Continuidad laboral y control estatal

En cuanto a la situación del personal, el ministro indicó que más de 55 trabajadores actuales serán incorporados por la nueva concesionaria. En tanto, quienes no continúen deberán ser indemnizados por la empresa saliente, al tratarse del cierre de una relación laboral.

Nazur también adelantó que la Provincia implementará un esquema de control permanente para garantizar el cumplimiento del contrato. Para ello, se conformará una comisión integrada por distintas áreas del Estado, entre ellas la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, la Secretaría Legal y Técnica y el área de Transporte.

“Vamos a hacer un seguimiento riguroso para que se cumpla con la concesión y con la propuesta acordada. Lo que pedimos es un servicio de excelencia y de calidad para los usuarios”, dijo.

LA TERMINAL, EN 1994 LA TERMINAL, EN 1994

Un cambio con peso histórico

El titular de Obras Públicas destacó la relevancia institucional del proceso y lo vinculó con una renovación largamente esperada. “Después de 30 años, es un momento muy importante para Tucumán. Se ha proyectado una terminal de excelencia”, afirmó, y reiteró que el servicio se mantendrá operativo al cien por ciento durante toda la ejecución de las obras.

LA TERMINAL, EN 1994 LA TERMINAL, EN 1994

Memoria y contraste

En paralelo a este cambio de etapa, el concesionario saliente compartió recientemente un reel en redes sociales con imágenes históricas del antiguo shopping del Jardín, anexo a la terminal. El material muestra cómo era el espacio en sus inicios, cuando predominaban sectores a cielo abierto y una fisonomía muy distinta a la actual. 

Las fotografías, publicadas por José Lazarte en Fotos antiguas de Tucumán y que fueron mejoradas con herramientas de inteligencia artificial respetando sus detalles originales, ofrecen un contraste elocuente con la transformación que se proyecta hacia el futuro del complejo.

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