Masters 1000 de Madrid: Etcheverry, Tirante y Sierra van por los octavos de final

Etcheverry llega en un momento de recuperación tenística. Tras haber dejado atrás la presión de no haber conseguido títulos en el circuito ATP, logró dar el salto con su consagración en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde venció en la final a Alejandro Tabilo. Esa confianza se vio reflejada también en Montecarlo, donde alcanzó los octavos de final y compitió de igual a igual ante Carlos Alcaraz.