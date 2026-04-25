Masters 1000 de Madrid: Etcheverry, Tirante y Sierra van por los octavos de final

Resumen para apurados
- Etcheverry, Tirante y Sierra buscan este domingo el pase a octavos de final en el Masters 1000 de Madrid, representando la fuerte delegación argentina sobre polvo de ladrillo.
- Etcheverry enfrenta a Prizmic tras su éxito en Río, Tirante viene de vencer a Tommy Paul y Sierra llega sin ceder sets. Sus partidos se disputan hoy en las canchas de la Caja Mágica.
- Una victoria consolidaría a Tirante cerca del top 70 y permitiría a Sierra escalar en la WTA. Los resultados marcarán el posicionamiento nacional en la gira europea de tierra batida.
El tenis argentino tendrá este domingo una jornada con fuerte presencia en el Masters 1000 de Madrid. En el tradicional certamen sobre polvo de ladrillo, Tomás Martín Etcheverry, Thiago Tirante y Solana Sierra buscarán avanzar a los octavos de final en una programación que podrá seguirse en vivo por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.
Etcheverry llega en un momento de recuperación tenística. Tras haber dejado atrás la presión de no haber conseguido títulos en el circuito ATP, logró dar el salto con su consagración en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde venció en la final a Alejandro Tabilo. Esa confianza se vio reflejada también en Montecarlo, donde alcanzó los octavos de final y compitió de igual a igual ante Carlos Alcaraz.
En su debut en Madrid, el platense superó con autoridad al austríaco Sebastian Ofner por 6-4 y 6-4. En la tercera ronda se medirá por primera vez con el croata Dino Prizmic, una de las revelaciones del torneo tras eliminar a Matteo Berrettini y al estadounidense Ben Shelton. El partido irá en el segundo turno de la cancha 4, desde las 6 (hora argentina).
Por su parte, Tirante protagonizó uno de los golpes de la ronda anterior al vencer en sets corridos al estadounidense Tommy Paul. El bonaerense busca consolidarse en el circuito mayor y acercarse definitivamente al top 70, un objetivo que hoy aparece al alcance de la mano según el ranking en vivo.
En busca de otro paso importante, enfrentará al británico Cameron Norrie, dirigido por los argentinos Facundo Lugones y Kevin Konfederak. El encuentro está programado en el cuarto turno de la cancha 3, no antes de las 12.30. De avanzar, podría cruzarse con el italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo.
En el cuadro femenino, Solana Sierra atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera sobre polvo de ladrillo. En Madrid ya dio dos señales claras: derrotó a Dayana Yastremska y a Magdalena Fręch sin ceder sets.
Este domingo, la argentina buscará meterse en octavos cuando enfrente a la turca Zeynep Sönmez. Su partido abrirá la jornada en la cancha 4 desde las 6. Así, el tenis nacional tendrá una triple oportunidad para seguir ganando terreno en uno de los torneos más exigentes del calendario.